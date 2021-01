Gdzie znajduje się filtr paliwa: Audi A2 1.4 TDI?

Niemcy podczas budowy Audi A2 postanowili ograniczyć możliwość samodzielnego serwisowania. Dlatego zamiast maski, dali dostęp jedynie do otworu serwisowego. Ten pozwala na dolanie oleju czy płynu do spryskiwaczy. Jak zatem znaleźć filtr paliwa w A2 1.4 TDI? Kierowca będzie się musiał trochę pomęczyć. Osadnik znajduje się bowiem pod podwoziem - po lewej stronie zbiornika paliwa na wysokości lewych, tylnych drzwi. Filtr ukrywa się pod aluminiową osłoną - warto o tym pamiętać, aby go nie przeoczyć.