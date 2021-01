Jaki olej do Polo 9n 1.4 TDI? Podpowiadamy.

Jaki olej do Polo 9n 1.4 TDI?

Volkswagen Polo 9n - czyli czwartej generacji - był produkowany w latach 2001 - 2009. A to oznacza, że montowany w nim był starszy typ silnika 1.4 TDI - oznaczenie EA188, posiada pompowtryskiwacze. Bez względu na fakt czy kierowca dysponuje wersją 70-, 75- czy 80-konną, producent zaleca jeden typ oleju - określony specyfikacją. Nawet jeżeli kierowca nie zdecyduje się na oryginalny środek, powinien wybrać olej renomowanego producenta spełniający poniższe wymogi.

Olej silnikowy spełniający normę: VW 505.01 - 5W40

Olej silnikowy spełniający normę: VW 506.01 przy serwisie LongLife (30 tyś.km) - 0W30

Jaki olej do Audi A2 1.4 TDI? Dokładnie taki sam jak do Polo!

Jako że Audi A2 1.4 TDI korzysta z dokładnie tej samej jednostki napędowej co Volkswagen Polo IV, wymogi stawiane przed środkiem smarnym są identyczne. A to oznacza, że kierowcy mogą stosować to samo smarowidło.





Ile oleju wchodzi do VW Polo 1.4 TDI?

Małolitrażowy diesel nie został wyposażony w dużą miskę olejową. Skutek? Do VW Polo 1.4 TDI wchodzi tylko 3,8 litra oleju. Interwał wymiany? Rok lub 15 tys. km, ewentualnie 2 lata lub 30 tys. km przy środku typu long life. Warto pamiętać o tym, że wraz z wymianą oleju zmienić trzeba też filtr oleju.