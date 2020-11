Który silnik jest lepszy: 2.0 HDI czy 1.6 HDI?

1.6 HDI: opinie kierowców i mechaników

Debiut jednostki 1.6 HDI przypada na rok 2002. I choć diesel otrzymał miano nowoczesnej konstrukcji, początkowo słabsze warianty nie miały turbosprężarki o zmiennej geometrii łopatek, koła dwumasowego czy filtra cząstek stałych. Produkcja silnika 1.6 HDI okazała się wielkim sukcesem. Był montowany w Citroenach, Peugeotach, Mazdach, Suzuki, Volvo i Fordach.

Jakie zalety przekonują do silnika 1.6 HDI? Dobre osiągi, niskie zużycie paliwa i wysoka kultura pracy. Poza tym francuski diesel być może nie jest wolny od problemów, ale występujące usterki są raczej mało znaczące, a w ich usunięciu pomaga szeroka oferta rozsądnie wycenianych części zamiennych.





2.0 HDI: opinie kierowców i mechaników

1.6 HDI nie jest jednak jedynym hitem sprzedaży z gamy PSA. To samo można powiedzieć o motorze 2.0 HDI. Jednostka oferuje moc od 136 do nawet 180 koni mechanicznych. Zalety większego diesla? To przede wszystkim zachowanie wysokiej kultury pracy, ale i niskiego apetytu. Poza tym nadal to jednostka, o której spokojnie można powiedzieć, że jest mało problematyczna dla użytkownika. Niestety w tym samym czasie jest bardziej skomplikowana, bo o ile może nie mieć filtra cząstek stałych, o tyle turbosprężarka typu VGT czy koło dwumasowe są już standardem.

1.6 HDI czy 2.0 HDI: który jest lepszy?

A więc diesel 1.6 HDI czy 2.0 HDI. Który jest lepszy? Ciężko tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Obydwie jednostki są właściwie tak samo udane, a ostateczny wybór powinien zależeć w dużej mierze od tego, jak duży samochód chce kupić kierowca. W segmentach B czy C spokojnie sprawdzi się mniejszy z ropniaków. W segmencie D czy autach rodzinnych lepiej skupić się na motorze 2.0 HDI - zagwarantuje zdecydowanie lepsze osiągi.