W jaki sposób można spalić sprzęgło?

Spalić sprzęgło: co to znaczy tak właściwie?

Spalić sprzęgło mogą głównie wszyscy ci prowadzący, którzy albo nie mają dużego doświadczenia za kierownicą, albo nie do końca radzą sobie z obsługą auta. Na czym polega usterka? Sprzęgło najłatwiej spalić w czasie ruszania z miejsca - gdy kierowca cały czas wciska gaz, ale utrzymuje półsprzęgło. W ten sposób moc zamiast trafiać na koła, jest kumulowana w zespole sprzęgłowym. A to prowadzi najpierw do przegrzania, a później spalenia tarczy sprzęgła. Podobny efekt uzyskuje się np. delikatnie wciskając pedał sprzęgła w czasie jazdy lub ruszając z piskiem opon.

Spalone sprzęgło: jak naprawić i ile to kosztuje?

Tak naprawdę metoda naprawcza jest jedna i polega ona na wymianie sprzęgła. Koszt zależy w dużej mierze od stopnia zaawansowania konstrukcji. W przypadku małolitrażowych benzyniaków cenę wymiany sprzęgła z powodzeniem można zamknąć w tysiącu złotych. Jeżeli jednak kierowca posiada np. SUV-a napędzanego silnikiem diesla, koszt zakupu samych części zamiennych (wraz z kołem dwumasowym) może spokojnie przekroczyć jakieś 5 tysięcy złotych.





Spalone sprzęgło w aucie - objawy to:

zapach spalenizny pojawiający się w kabinie pasażerskiej,

szarpanie pojawiające się w czasie ruszania z miejsca,

sprzęgło po kilkukrotnym spaleniu na ogół zaczyna się ślizgać, tj. podczas ruszania z miejsca silnik wkręca się na obroty, ale moc nie trafia na koła, kierowca czuje wyraźne braki mocy również po zmianach biegów.



Czy można spalić sprzęgło w automacie?

Na koniec pozostało jeszcze jedno pytanie kierowców. Kiedy można spalić sprzęgło w samochodzie wyposażonym w skrzynię automatyczną? Głównie wtedy, gdy kierowca będzie usilnie próbował ruszyć z zaciągniętym hamulcem ręcznym.