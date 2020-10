Co to znaczy że sprzęgło się ślizga? Sprawdźcie!

Sprzęgło się ślizga: objawy, na które musisz zwrócić uwagę!

mocno rosną obroty silnika, ale jednocześnie nie ma dużego przyrostu prędkości, zupełnie tak, jakby moc jednostki napędowej nie trafiała na koła,

problemy z ruszeniem z miejsca, sprzęgło ślizga się przy ruszaniu - to oznacza, że auto nie ma siły np. w sytuacji, w której jest zaparkowane pod górkę,

efekt przyrostu mocy i braku osiągów występuje nie tylko przy starcie, ale i na wyższych biegach,

warto zaznaczyć, że sprzęgło ślizga się na zimnym silniku i po rozgrzaniu.

Jak sprawdzić czy sprzęgło się ślizga?

Tak naprawdę metoda jest jedna. Należy wykonać jazdę testową samochodem. Jak wskazać konkretny powód ślizgania? Tutaj jednoznaczną odpowiedź da dopiero rozebranie mechanizmu i oględziny stanu poszczególnych jego elementów. Ten punkt prowadzi zatem do kolejnego, a mianowicie pytania o powody ślizgania się sprzęgła.

Dlaczego sprzęgło się ślizga?

bo okładziny cierne tarczy sprzęgła i docisku są zużyte,

bo tarcze cierne zaoleiły się - bo np. zużył się uszczelniacz wału korbowego i przepuszcza ciecz smarną,

bo uszkodził się wysprzęglik.

Co zrobić gdy ślizga się sprzęgło? Umów się do mechanika!

Niewielu kierowców ma wystarczającą wiedzę techniczną oraz możliwości warsztatowe, aby samemu rozebrać sprzęgło. To oznacza, że w razie pojawienia się efektu ślizgania, pozostaje wizyta u mechanika. Wybrać należy renomowany warsztat, który dobrze aby specjalizował się np. w obsłudze układów przeniesienia napędu. Ile kosztuje wymiana ślizgającego się sprzęgła? To zależy od stopnia skomplikowania układu zastosowanego w pojeździe. Czasami koszty ograniczają się do 1000 zł (500 zł komplet sprzęgła i 500 zł robocizna), a czasami sięgają kilku tysięcy złotych (gdy w aucie zastosowane jest koło dwumasowe).