Co najpierw: sprzęgło czy hamulec? Czyli technika zwalniania

Co pierwsze: hamulec czy sprzęgło?

Każdy instruktor nauki jazdy powie, że podczas zwalniania pojazdem należy najpierw wcisnąć hamulec, a dopiero potem sprzęgło. To podstawa jednak nie tylko w czasie stawiania pierwszych szlifów na drodze, ale również wszelkich szkoleń z zakresu bezpieczeństwa jazdy i technik kierowania pojazdami. Czemu odpowiedź na pytanie "Co najpierw sprzęgło czy hamulec?" powinna brzmieć akurat w ten sposób? To wynika ze specyfiki działania układu mechanicznego w samochodzie.

Sprzęgło przed hamowaniem może być sporym błędem...

Warto w tym momencie zadać sobie pytanie czemu technika jazdy wymaga, aby podczas zwalniania w pierwszej kolejności delikatnie dohamować pojazd. To jednak dość proste. Jeżeli kierowca najpierw wciśnie sprzęgło i uwolni tym samym koła z połączenia z silnikiem, samochód na zasadzie bezwładności może dodatkowo przyspieszyć. Wcześniejsze i nawet delikatne wciśnięcie pedału hamulca zapobiegnie temu efektowi i pozwoli jeszcze lepiej zaplanować miejsce zatrzymania auta.