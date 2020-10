Zasada działania: na co mają wpływ świece zapłonowe?

Świece zapłonowe nie mają łatwego życia w silniku benzynowym. Niektóre jej elementy rozgrzewają się nawet do 1000 stopni Celsjusza, do tego poddawane są ciśnieniu dochodzącemu do 100 atmosfer. Na co mają wpływ świece zapłonowe? W pierwszej kolejności decydują oczywiście o zapłonie mieszaniny paliwa i powietrza. Na tym jednak nie koniec. Bo tak naprawdę to za ich sprawą w ogóle możliwy jest np. rozruch silnika. Świece mają też wpływ na zużycie paliwa, a do tego moc.

Zużyte świece zapłonowe - objawy:

utrudniony rozruch na zimnym silniku,

falujące obroty w czasie jazdy,

spadek mocy silnika,

w przypadku LPG zużyte świece zapłonowe mogą doprowadzić do tzw. wystrzału w dolocie i uszkodzenia kolektora.

Świece zapłonowe: co ile wymiana?

Odpowiedź na pytanie: co ile wymieniać świece zapłonowe najlepiej znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu. Szczególnie że interwały wyznaczane przez producentów bywają bardzo różne. Czasami to 30, a czasami 100 tysięcy kilometrów. Kiedy skrócić interwał wymiany świec zapłonowych? Głównie w przypadku silników wyposażonych w instalację LPG starego typu.