Samochód z LPG: jak często wymieniać świece?

Czemu kierowcy decydują się na montaż instalacji LPG? Odpowiedź jest prosta. Bo to generuje spore oszczędności. Tak, silnik zaczyna spalać nawet o litr paliwa więcej. Z drugiej strony samo paliwo jest o połowę tańsze! Oczywiście nie ma róży bez kolców. A to oznacza, że do pełnej sprawności instalacji LPG konieczny jest regularny serwis - nie tylko układu zasilającego gazem, ale i silnika. Pierwsze z pytań, jakie powinni sobie zadać właściciele aut z LPG jest: jak często wymieniać świece zapłonowe. A więc?

Jak często wymieniać świece zapłonowe?

Świece zapłonowe pełnią ważną rolę w silniku. To one tworzą iskrę, która odpowiada za zapalenie mieszanki paliwowej w cylindrze. Właśnie dlatego ich stan może warunkować nawet sprawność silnika! Co ile wymieniać świece zapłonowe? Na to pytanie ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Bo wszystko zależy od modelu silnika i technologii zastosowanej przez producenta. Czasami interwał będzie wynosił 30, a czasami nawet 100 tysięcy kilometrów. Konkretnych informacji w tej sprawie można poszukiwać w książce serwisowej pojazdu.





LPG: jak często wymieniać świece?

instalacje LPG II generacji: świece zapłonowe w silniku LPG warto w tym przypadku wymienić nawet co 15 - 20 tysięcy kilometrów, niesprawna świeca może doprowadzić np. wystrzału, który uszkodzi przepływomierz czy kolektor ssący,

instalacje LPG IV generacji: w tym przypadku świece zapłonowe należy wymieniać według interwału określonego przez producenta - nie ma potrzeby skracania go.

Wymiana świec zapłonowych: cena nie jest zaporowa!

Wymiana świec zapłonowych w silniku z LPG na szczęście nie jest droga. Za samą świecę należy zapłacić przeciętnie od 10 do 20 złotych - i to wartość w przypadku wyboru renomowanego producenta. Jeżeli chodzi o cenę wymiany świec zapłonowych, ta również nie jest nadmierna. Demontaż jednej sztuki nie powinien kosztować więcej niż 5 - 10 złotych.