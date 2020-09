Ciężko odpala na ciepłym silniku? Benzyna z kłopotami!

Problem z rozruchem ciepłego benzyniaka może oczywiście oznaczać wysokie stopień zużycia jednostki napędowej. Przede wszystkim wymiany wymagają gniazda zaworowe i same zawory. To na szczęście scenariusz niezwykle rzadki - aktualny głównie w przypadku, w którym motor pokonał do tego pory więcej niż jakieś 300 - 400 tysięcy kilometrów lub jest zasilany nieumiejętnie założonym LPG. Jeżeli samochód ma sporo mniejszy przebieg, ewentualne uszkodzenia są często dużo bardziej błahe.

Ciężko odpala na ciepłym silniku? Usterki benzyniaków:

rozrusznik,

czujnik położenia wału korbowego,

czujnik temperatury,

konieczność regulacji luzu zaworowego,

układ wtryskowy - bezpośredni wtrysk.

Ciężko odpala na ciepłym silniku? Koszty naprawy:

Koszt naprawy zależy tak naprawdę od rodzaju uszkodzenia. Rozrusznik wystarczy często wyłącznie przeczyścić - i kierowca może to zrobić we własnym zakresie. Ceny czujników położenia wału korbowego czy temperatury startują już od mniej niż 100 złotych, podczas gdy regulacja luzu zaworowego wykonana w fachowym warsztacie powinna kosztować jakieś 400 - 500 złotych. Najgorszy scenariusz dotyczy zużycia układu wtryskowego w przypadku motorów posiadających bezpośredni wtrysk paliwa. To może oznaczać naprawę wartą od 1 do 3 tysięcy złotych.