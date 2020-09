Problem z odpalaniem na ciepłym silniku 1.9 TDI. Jak poważna jest usterka diesla?

Diesel 1.9 TDI to prawdziwa legenda. To silnik, który był produkowany przez ponad dwie dekady i zasilał szeroką gamę samochodów Grupy Volkswagena. I choć cieszy się opinią całkiem dynamicznego, oszczędnego, a do tego trwałego, z czasem zaczynają go trapić problemy techniczne. Przykład? Na forum nietrudno znaleźć informację mówiącą o problemie z odpalaniem na ciepłym silniku. Jeżeli diesel musi kilkukrotnie zakręcić rozrusznikiem i ma to miejsce wyłącznie po nagrzaniu, najczęściej scenariusz taki jest objawem zużycia układu wtryskowego.

Problem z odpalaniem na ciepłym silniku 1.9 TDI - pomoże tylko regeneracja?

Problem z odpalaniem na ciepłym silniku w motorze 1.9 TDI nie oznacza, że pompa rozdzielaczowa lub pompowtryskiwacze są skrajnie zużyte, a jedynie postępuje ich wyeksploatowanie. W ten sposób kierowca nie musi od razu decydować się na regenerację mechanizmów. I to stanowi świetną informację. Szczególnie że regeneracja pompy w starszych wersjach kosztuje jakieś 700 - 800 złotych, a pompowtryskiwaczy w nowszych od 200 złotych za sztukę.





Jakie są alternatywy? Jeżeli pojawia się problem z odpalaniem na ciepłym silniku 1.9 TDI, wystarczy znaleźć specjalistę zajmującego się mapami silników. Wystarczy że ten przestawi tzw. dawkę rozruchową na dogrzanej jednostce, a niesprawność powinna ustać. Ile kosztuje wykonanie procedury? Jakieś 250 - 300 złotych. Na ile starczy? Do momentu, w którym zużycie układu wtryskowego w dieslu 1.9 TDI nie pójdzie zdecydowanie dalej.