Diesel 1.9 Multijet: problem z odpalaniem? Co może oznaczać?

Silnik diesla 1.9 Multijet jest jedną z popularniejszych jednostek montowanych w Fiacie. Włosi montowali motor w segmentach od B do D, a do tego w crossoverach czy pojazdach dostawczych. Jednostka pojawiała się jednak nie tylko w Fiatach. Stała się domeną również wielu modeli Alfy Romeo, Lancii, Opla, Saaba, Suzuki czy nawet... Cadillaca! I choć co do zasady diesel cieszył się dobrymi opiniami wśród kierowców i mechaników, z czasem ząb czasu może odcisnąć na nim piętno. Przykład awarii silnika 1.9 Multijet? Problem z odpalaniem!

1.9 Multijet: problem z odpalaniem wskazuje na... wtryski!

W sytuacji, w której w silniku 1.9 Multijet pojawiają się pierwsze problemy z porannym rozruchem, jest cała lista elementów, które wymagają sprawdzenia. Na początek warto skontrolować takie części jak akumulator, świece żarowe czy rozrusznik. Jeżeli tu kierowca nie znajdzie odpowiedzi, może przyjrzeć się układowi paliwowemu - konkretnie czy nie zapchał się np. filtr lub czy nie występują w nim jakiekolwiek wycieki.





Sprawność powyższych elementów jeszcze nie oznacza, że tajemnicza awaria trapi diesla 1.9 Multijet. Problem z odpalaniem - a konkretnie konieczność trzy- lub czterokrotnego kręcenia silnikiem - stanowi bowiem objaw zużycia układu wtryskowego common rail. Być może nie wymaga on jeszcze wymiany, jest już jednak w pewnym stopniu wyeksploatowany. Co w takiej sytuacji? Kierowca w pierwszej kolejności może zdecydować się na regenerację wtryskiwaczy. Cena wykonania procedury to jakieś 250 - 300 złotych za sztukę.

1.9 Multijet: problem z odpalaniem - a może programowanie?

Na szczęście układ common rail daje też alternatywę. Bo pierwszym krokiem może być wizyta u elektromechanika z dieslem 1.9 Multijet. Problem z odpalaniem w początkowej fazie da się bowiem zniwelować przeprogramowaniem sterownika. W jego ramach zwiększona zostaje tzw. dawka rozruchowa paliwa oraz wydłużony czas grzania świec żarowych. Koszt? Zazwyczaj jakieś 300 złotych.