Hamowanie silnikiem: co to jest i co daje?

Jak spowolnić auto? Najprościej jest po prostu wdusić pedał hamulca. W ten sposób marnowana jest jednak cała masa energii. Samochód gwałtownie wytraca bowiem prędkości, ale i równie gwałtownie musi ją później odzyskać. Równie słabym pomysłem jest spowalnianie poprzez wrzucenie luzu - przez to początkowo prędkość zamiast zmaleć, może delikatnie wzrosnąć. Co zatem zrobić? Najlepiej planować jazdę i starać się hamować silnikiem. To oznacza puszczenie gazu i redukcję kolejnych przełożeń.

Zobacz również: Odpowiedzialność biura rachunkowego





Technika hamowania silnikiem - co musisz wiedzieć?

Umiejętne hamowanie silnikiem sprawia, że np. przed dojechaniem do sygnalizatora, na którym świeciło się światło czerwone, to może zdążyć zmienić się w zielone. Skutek? Tak, auto wytraci część prędkości, ale nie musi się zatrzymywać. A to oznacza sporą korzyść dla wyników spalania oraz… możliwość dynamiczniejszego ruszenia. Hamowanie silnikiem jest jednym z podstawowych wymogów coraz modniejszego ostatnio ecodrivingu. Temu ciężko się jednak dziwić - w końcu w jego czasie nowoczesne silniki nie spalają… paliwa!

Zobacz również: Kompetencje i kwalifikacje księgowych

Hamowanie silnikiem - korzyści: