Jak sprawdzić czy intercooler jest sprawny? Podpowiadamy

Turbosprężarka świetnie radzi sobie z ciepłym powietrzem. W końcu pracuje w temperaturach dochodzących do 1000 stopni Celsjusza. Niestety tego samego nie można powiedzieć o komorze spalania. Ciepłe powietrze dostarczane z doładowania ogranicza efektywność procesu spalania. Tym samym zwiększa spalanie i redukuje moc silnika. Co na to inżynierowie? Zaczęli stosować intercooler, czyli chłodnicę powietrza wydostającego się z turbosprężarki. Jak działa? To gruba rura i radiator. W jego przypadku chłodzenie odbywa się jednak za pośrednictwem pędu powietrza - dlatego na ogół montuje się go za przednim zderzakiem.

Intercooler: usterki i powody usterek

Intercooler choć kluczowy, zazwyczaj nie otrzymuje specjalnych osłon. Te w końcu ograniczyłyby przepływ powietrza. Skutek? Jest też narażony na uszkodzenia mechaniczne - chociażby po uderzeniu kamienia wystrzelonego spod kół poprzedzającego pojazdu. Pojedynczy kamyk nie uszkodzi intercoolera. Kilkukrotne uderzenie ograniczy przepływ powietrza w jego wnętrzu, ale też rozpocznie proces perforacji. Dużo częściej nieszczelności dotyczą przewodów współpracujących z inercoolerem. A tzw. "lewe powietrze" dostające się do komory spalania może skutecznie zakłócać pracę silnika. Motor wtedy zaczyna szarpać, ma braki mocy i problemy z przyspieszaniem.





Jak sprawdzić czy intercooler jest sprawny? Krok po kroku

A więc jak sprawdzić czy intercooler jest sprawny? Tutaj pomoże przede wszystkim kontrola wzrokowa mechanika. Ten powinien sprawdzić stan samej chłodnicy, jak i przewodów doprowadzających i odprowadzających powietrze. Jeżeli na tym etapie nie wykryje żadnych anomalii, może rozebrać intercooler. W takim przypadku powinien poszukiwać śladów zaolejenia - a to może być objaw np. zużycia turbosprężarki.