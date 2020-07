Stukający wtryskiwacz. Jaką awarię oznacza?

System wtryskowy Common Rail zaczął być stosowany w dieslach z kilku powodów. Poprawił kulturę pracy jednostek wysokoprężnych, sprawił że te stały się mocniejsze i bardziej oszczędne, a do tego stanowi jedną z metod dbania o emisję spalin. Co z ich trwałością? Wtryskiwacze w dopracowanym układzie są w stanie bezawaryjnie pokonać nawet 350 tysięcy kilometrów. Z czasem ulegną jednak zużyciu, a to oznacza usterkę. Jednym z popularniejszych uszkodzeń jest utrata precyzji - mówi się wtedy o olejącym wtryskiwaczu.

Stukający wtryskiwacz - usłyszysz? Reaguj!

Czemu wtryskiwacze uszkadzają się? W trakcie pracy silnika zbierają się w nich osady i nagary. A jako że aparatura jest precyzyjna, nawet niewielka ilość złogów może zakłócić prawidłowy przepływ oleju napędowego. Skutek? Silnik zaczyna kopcić, rośnie spalanie, ograniczana jest moc, a do tego pojawia się niezwykle charakterystyczne stukanie - które może być szczególnie silne na zimnym silniku.





Stukający wtryskiwacz - naprawa nie zawsze jest droga

Po ujawnieniu tych objawów kierowca jak najszybciej powinien zawitać w warsztacie specjalizującym się w obsłudze wtrysku Common Rail. Czemu czas reakcji jest ważny? Stukający wtryskiwacz ma wpływ na trwałość silnika i jego osprzętu. Może doprowadzić np. do zapchania drogiego w wymianie filtra cząstek stałych lub trwałego uszkodzenia jednostki napędowej. Jak naprawić stukający wtryskiwacz? W przypadku urządzeń wykonanych w architekturze elektromagnetycznej pomoże regeneracja - jej ceny startują już od 200 - 250 złotych za sztukę. Wtryski piezoelektryczne głównie kwalifikuje się do wymiany.