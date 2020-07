Problem ze zmianą biegów. Co może oznaczać?

Problem ze zmianą biegów może objawiać się w różny sposób. Czasami dotyczy poważnego oporu występującego w czasie wrzucania przełożenia, czasami procesowi towarzyszy zgrzytanie, a czasami podczas jazdy kilkukrotnie trzeba wrzucić jedynkę lub wsteczny, aby bieg wszedł prawidłowo. Każda nieprawidłowość utrzymująca się w sytuacji, w której silnik jest nagrzany do temperatury roboczej świadczy o tym, że przekładnia została uszkodzona.

Problem ze zmianą biegów - najczęstsze usterki:

zużycie sprzęgła - w starych autach wynik naturalnego starzenia się, w młodszych może być wynikiem nieprawidłowej techniki jazdy.

zużycie koła dwumasowego - uszkodzenie dwumasy przy przebiegu 300 tys. km jest procesem naturalnym, po pokonaniu 60 tys. km to często wynik błędów producenta lub kierowcy - głównie jazda na niskich obrotach lub dodawanie zbyt dużej ilości gazu w czasie ruszania,

zużycie synchronizatorów - to wynik stosowania nieprawidłowego oleju w przekładni, ewentualnie błędnej techniki jazdy - gwałtowna jazda i zmiana przełożeń w sytuacji, w której sprzęgło nie jest do końca wciśnięte,

zużycie łożysk - najczęściej to wynika to z wieku przekładni, ewentualnie błędów i oszczędności materiałowych producentów.

Problem ze zmianą biegów - częste błędy kierowców:

dodawanie zbyt dużej ilości gazu w czasie ruszania,

zmiana przełożenia, gdy sprzęgło nie jest wciśnięte do końca,

brak wymiany oleju w przekładni,

gwałtowna zmiana biegów,

jazda przy zbyt niskich obrotach.

Problem ze zmianą biegów jest o tyle duży, że często wiąże się z drogą naprawą. Sama robocizna w przypadku rozbierania przekładni zostanie wyceniona na minimum 500 złotych. A do tego dojdą koszty związane z wymiana sprzęgła (od 300 do ponad 1000 zł), koła dwumasowego (od 800 do kilku tys. zł), synchronizatorów czy samego oleju.