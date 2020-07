Sprzęgło hydrokinetyczne - co to takiego i jak działa?

Sprzęgło hydrokinetyczne pełni kluczową rolę w układzie napędowym. Przenosi bowiem moment obrotowy z jednego wału na drugi, a głównym elementem pośredniczącym jest... ciecz. Aby możliwe stało się wykorzystanie efektu bezwładności cieczy, zastosowana jest także pompa i łopatki. Pompa umieszczana jest przy wale korbowym, a turbina z łopatkami pojawiają się na wałku sprzęgłowym.

Sprzęgło hydrokinetyczne - pracuje gładko i kulturalnie

Sprzęgło hydrokinetyczne ma szereg zalet. Wykorzystanie go podczas budowy skrzyni automatycznej sprawia, że przepływ momentu obrotowego jest płynny, a przerzucanie kolejnych przełożeń gładkie. Poza tym mechanizm może być naprawdę trwały i nie obciąża elementów układu przeniesienia napędu - wydłużając tym samym czas ich życia. Co z wadami? Sprzęgło hydrokinetyczne przede wszystkim generuje dużą ilość ciepła - musi być zatem chłodzone. Dodatkowo jest duże i ciężkie oraz powoduje opóźnienia w przeniesieniu momentu obrotowego. W ten sposób obciąża auto, pogarsza jego osiągi i odbija się na wynikach spalania.





Sprzęgło hydrokinetyczne - awarie i wymiana oleju

Sprzęgło hydrokinetyczne zwane również konwerterem momentu obrotowego ma też pewne wymogi serwisowe. Podstawowy dotyczy regularnej wymiany oleju w układzie. Procedurę kosztującą od 600 - 700 do ponad 1000 złotych należy powtarzać średnio co 60 tysięcy kilometrów - chyba że zalecenia producenta mówią inaczej. Jakie objawy informują kierowcę o awarii sprzęgła hydrokinetycznego? Do głównych zalicza się pogorszenie się osiągów auta, przetrzymywanie biegów, falowanie obrotów silnika podczas jazdy ze stałą prędkością czy szarpana zmiana przełożeń.