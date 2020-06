Pęknięta osłona przegubu: objawy i koszty wymiany

Przeguby pełnią w samochodzie niezwykle ważną rolę. To za ich sprawą napęd może być przekazywany na przednie koła nawet wtedy, gdy kierowca postanowi je skręcić. I o ile same przeguby są raczej elementami trwałymi, o tyle mają pewien słaby punkt. Pęknięta osłona przegubu jest w stanie doprowadzić do usterki mechanizmu już w kilka miesięcy. Powód? Ten jest dość oczywisty. Przegub traci w ten sposób szczelną osłonę, smarujący go smar jest zanieczyszczany wodą i piaskiem, a w efekcie dochodzi do zatarcia mechanizmu.

Pęknięta osłona przegubu: objawy i przyczyny

gumowa osłona przegubu w toku eksploatacji traci elastyczność i pęka, uszkodzenie w pierwszej kolejności może znaleźć mechanik podczas okresowego przeglądu, uszkodzenie widać na pierwszy rzut oka,

objawem pękniętej osłony przegubu może być też stukanie samego przegubu, wtedy jednak na samą wymianę osłony może być za późno.



Pęknięta osłona przegubu: koszty wymiany

Pęknięta osłona przegubu powinna zachęcić kierowcę do jak najszybszej wizyty w warsztacie. Powód? Nowy przegub dedykowany Oplowi Astrze K kosztuje co najmniej 300 złotych. Za samą osłonę prowadzący zapłaci jedynie 40 złotych. Jeżeli chodzi o koszty robocizny, w przypadku wymiany pękniętej osłony i samego przegubu, są one takie same i wynoszą od 50 do 150 złotych - w zależności od wybranego serwisu poza siecią ASO.