Objawy zapchanego filtra powietrza. Na co zwrócić uwagę?

Rola filtra powietrza w silniku często jest pomijana. To jednak spory błąd! Osadnik zajmuje się bowiem filtrowaniem powietrza trafiającego do silnika i komory spalania - odcedza nawet 99,8 proc. zanieczyszczeń. A w ten sposób ma potężne znaczenie dla trwałości jednostki napędowej. Co to oznacza? Wyobraźcie sobie np. scenariusz z motorem doładowanym. Niesprawny filtr powietrza (zużyty lub uszkodzony) będzie wpuszczał do układu dolotowego powietrze z drobinkami piasku. Drobinki te rozpędzone w układzie doładowania są w stanie nawet wyszczerbić wirnik turbosprężarki!

Jak często wymieniać filtr powietrza? Tak naprawdę najlepiej montować nowy podczas każdorazowego przeglądu olejowego - tj. raz w roku lub co 15 tysięcy kilometrów. To optymalny interwał pozwalający na utrzymanie filtra w dobrym stanie. Za częstą wymianą filtra powietrza przemawia jeszcze jeden czynnik. Nowa część jest niezwykle tania, a wymianę tak naprawdę można przeprowadzić we własnym zakresie. Nowy filtr powietrza kosztuje już kilkanaście złotych, a do wymiany praktycznie nie potrzeba żadnych narzędzi. Osadnik na ogół ukrywa się w plastikowej obudowie pod maską.

Objawy zapchanego filtra powietrza: