Filtr paliwa wygląda jak metalowa puszka, do której podłącza się przewody paliwowe i jest jednym z podstawowych elementów eksploatacyjnych w samochodzie. Jaka jest jego rola? Zbiera drobne zabrudzenia występujące w oleju napędowym tak, aby te nie przedostały się np. do precyzyjnej aparatury związanej z montażem układu common rail. A jako że chroni drogi w naprawie układ wtryskowy, jego rola jest nieoceniona. Filtr paliwa ma określony przez producenta czas życia. Wielkość interwału należy sprawdzić w specyfikacji pojazdu - bo czasami to 30, a czasami nawet 120 tysięcy kilometrów. Filtr paliwa nie jest drogi w zakupie - ceny zaczynają się już od niespełna 30 złotych.

Zobacz również: Nowa matryca stawek VAT





Jakie są objawy zapchanego filtra paliwa w dieslu?

brak mocy podczas jazdy,

szarpanie silnika w czasie przyspieszania,

dymienie z rury wydechowej,

wyczuwalny zapach oleju,

utrudniony rozruch silnika lub brak możliwości rozruchu,

gaśnięcie silnika w czasie jazdy.

Czemu filtr paliwa zapycha się?

Czasami zdarza się, że czas życia filtra paliwa w dieslu jest krótszy, niż przewidział to producent. Dotyczy to przede wszystkim scenariusza zimowego i zamarznięcia niewłaściwej jakości oleju napędowego. W takim przypadku wytrąca się z nieco parafina, a ta następnie doszczętnie zakleja filtr. Osadnik nadaje się wyłącznie do wymiany. Co gorsze, zanim kierowca wymieni filtr, prawdopodobnie rozruch silnika w aucie nie będzie możliwy.