Jednym z kluczowych elementów w silniku jest rozrząd. W jego skład wchodzi wał korbowy i wałek rozrządu. Wał korbowy zajmuje się przekazaniem ruchu obrotowego z silnika. Wałek rozrządu z kolei odbiera ten ruch i za sprawą krzywek zamienia go w posuwisty. W ten sposób za pośrednictwem popychaczy jest w stanie przekazać go na zawory. Wałek rozrządu - tłumacząc w najprostszy sposób - steruje momentem otwarcia i zamknięcia zaworów. Tym samym decyduje o tym kiedy do cylindra trafia mieszanka paliwowo-powietrzna oraz kiedy jest on opróżniany ze spalin. Z rozrządem sprzęgnięta jest też często np. pompa wody.

Bezkolizyjny silnik, czyli jaki?

Co to oznacza, że kierowca ma do czynienia z bezkolizyjnym silnikiem? To znaczy mniej więcej tyle, że gdy podczas jazdy samochodem dojdzie do zerwania paska napędzającego rozrząd, skutkiem tego nie będzie kolizja tłoków z zaworami. Zaleta tego rozwiązania jest dość oczywista i potężna. W końcu nie będzie konieczny remont jednostki kosztujący przeciętnie jakieś 3 - 4 tysiące złotych. Po awarii wystarczy że mechanik założy nowy pasek rozrządu, ewentualnie wymieni zużyte rolki oraz prawidłowo ustawi napęd rozrządu. Kierowca wtedy będzie mógł kontynuować jazdę.





Bezkolizyjny silnik - przykłady: