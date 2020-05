Silnik 1.6 MIVEC 4A92 Mitsubishi - awarie, problemy, opinie

Opowiadając historię silnika 1.6 4A92 Mitsubishi należy się cofnąć do roku 1992. To wtedy na rynku zadebiutował system MIVEC. Co to takiego? Nic innego jak Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control, czyli system zmiennych faz rozrządu, który stopniowo jest w stanie regulować i wznios zaworowy, i czas otwarcia zaworów. Systematycznie modernizowane rozwiązanie w roku 2010 stało się częścią nowego, wolnossącego benzyniaka stworzonego przez inżynierów Mitsubishi. Początkowo silnik 1.6 litra pojawił się pod maską hitowego crosovera - ASX. Z czasem trafił też pod maskę Lancera. A na tym historia nie skończyła się.

Silnik 4A92 Mitsubishi - z Japonii wprost do… Chin!

Już w roku 2011 konstrukcją zainteresowali się… Chińczycy! I tak benzyniak o oznaczeniu 4A92 zaczął być montowany w pojazdach takich firm, jak Dongfeng Motor, Brilliance czy Zotye. Motor ma dokładnie 1590 cm3 pojemności. Do tego generuje moc za pomocą 4 cylindrów ustawionych w rzędzie, 16 zaworów i wtrysku wielopunktowego. Napęd rozrządu został oparty o łańcuch. Element jest na tyle trwały, że Japończycy nie przewidują konieczności jego wymiany przez całe życie silnika. Dodatkowo w konstrukcji pojawiła się pewna ekologiczna nowość, a mianowicie system Automatic Stop & Go, który gasi benzyniaka podczas postoju.





Silnik 1.6 MIVEC 4A92 pod maską ASX-a i Lancera nie jest demonem prędkości. Oferuje tylko 117 koni mechanicznych, a to tak naprawdę dopiero początek problemów. Moc jest bowiem dostępna dopiero przy 6000 obr./min. Niewiele lepiej sprawa wygląda w przypadku momentu obrotowego. Maksymalna jego wartość to 154 Nm, przy czym jest ona osiągana dopiero przy 4000 obr./min. W mieście osiągi silnika benzynowego Mitsubishi są całkowicie wystarczające. Jednostka staje się wyraźnie za słaba dopiero podczas jazdy w trasie. Do wyprzedzenia konieczna jest redukcja, a po zdjęciu jednego lub dwóch przełożeń motor staje się naprawdę hałaśliwy.

Silnik 1.6 MIVEC Mitsubishi - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km ASX 117 KM 154 Nm 11,5 s. 183 km/h 5,7 Lancer 117 KM 154 Nm 10,7 s. 191 km/h 5,7

Mitsubishi przez lata słynęło z solidnej technologii. I technologia budowy silnika 1.6 MIVEC wydaje się naprawdę dopracowana! Motor został wykonany w zgodzie z zasadami tzw. starej szkoły inżynieryjnej, a jedyną fanaberią tak naprawdę okazuje się układ start/stop. Skutek? Przy zachowaniu regularnych interwałów podstawowego serwisu, jednostka powinna spokojnie pokonać bez poważnych napraw nawet 500 czy 600 tysięcy kilometrów. Kierowca musi pamiętać np. o wymianie oleju raz w roku lub co 20 tysięcy kilometrów oraz wymianie oleju w skrzyni biegów co 200 tysięcy kilometrów.