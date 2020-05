Silnik 1.3 VVT-i Toyota - awarie, problemy, opinie

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Toyota zintensyfikowała prace nad nowych hatchbackiem segmentu B. I choć jasne było to, że hitem sprzedaży pod maską auta stanie się litrowy benzyniak, Japończycy chcieli zaproponować kierowcom również mocniejszą wersję. I tak do palety Toyoty Yaris I trafił motor 1.3 VVT-i o oznaczeniu 2NZ-FE. Opis? Pojemność to dokładnie 1299 cm3. Na tą składają się 4 cylindry i 16 zaworów. Poza tym standardem jest bardzo charakterystyczny dla japońskich benzyniaków w latach 90. układ zmiennych faz rozrządu, a sam rozrząd został oparty o bezobsługowy łańcuch.

Silnik 1.3 VVT-i Toyota - czy nadaje się do LPG?

Motor 2NZ-FE był w swoim czasie dość mocno zaawansowany technologicznie. A jako że wyważał to wszystko z dobrymi osiągami i rozsądnie wykalkulowanym spalaniem, w roku 2000 otrzymał tytuł Międzynarodowego Silnika Roku w kategorii o pojemności od 1.0 do 1.4 litra. Procedury serwisowe? Silnik 1.33 VVT-i Toyoty nie jest mocno wymagający. I tak naprawdę poza wymianą oleju i filtrów raz w roku lub co 15 tysięcy kilometrów kierowca powinien pamiętać też o regularnej kontroli luzu zaworowego. Jej interwał najlepiej ustawić na 100 tysięcy kilometrów. Luz jest regulowany mechanicznie, co oznacza że w razie wykrycia odchyleń, mechanik powinien wymienić sztywne, stalowe szklanki.





Kierowcy dysponujący lekką nogą mogli liczyć na wybitną wręcz oszczędność silnika 1.3 VVT-i Toyoty. Ci, którzy stawiali na bardziej dynamiczny styl, powinni spodziewać się spalania w mieście oscylującego w granicy 8,5 litra. Oszczędności? Montaż LPG to w przypadku jednostki 2NZ-FE szerszy temat. Bo choć Japończycy zastosowali w motorze wtrysk wielopunktowy pozwalający na tanie założenie instalacji gazowej, znane są przypadki szybkiego wypalenia gniazd zaworowych podczas jazdy na LPG. Jak ochronić silnik 1.3 VVT-i? Należy przede wszystkim skrócić interwał kontroli luzu zaworowego nawet o połowę.

Silnik 1.3 VVT-i Toyota - modele samochodów:

Toyota Yaris I

Toyota Yaris II

Toyota Yaris Verso

Silnik 1.3 VVT-i Toyota - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km Yaris I 86 KM 124 Nm 10,7 s. 175 km/h 6,0 Yaris Verso 86 KM 124 Nm 11,9 s. 165 km/h 6,5

Silnik 2NZ-FE jest chwalony za naprawdę dobre osiągi, a do tego wyjątkową trwałość. Mimo wszystko jednostka ma dwie wady. Pierwsza? Ta dotyczy kultury pracy. O ile na wolnych obrotach kierowca może odnieść wrażenie, że silnik nie pracuje w ogóle, o tyle na wysokich hałas bywa nieznośny! Najgłośniej benzyniak zachowuje się np. podczas jazdy po trasach szybkiego ruchu. Po drugie mimo iż silnik 1.3 VVT-i ma japoński rodowód, trapi go pewna powtarzalna usterka. Dotyczy ona wycieków oleju spod dekla pod zaworami, czyli jest drobiazgiem. Naprawa? Nowa uszczelka kosztuje jakieś 40 złotych, robocizna maksymalnie 100 złotych.

Silnik 1.3 VVT-i Toyota - podsumowanie:

Małolitrażowy benzyniak to przykład japońskiego silnika w starym stylu. Oferuje dość dobre osiągi, a do tego jest w stanie pokonać setki tysięcy kilometrów bez zasadniczych usterek. Tak, być może okazuje się hałaśliwy na wysokich obrotach i wymaga mechanicznej regulacji luzu zaworowego. To jednak nie zmienia faktu, że zadbany egzemplarz Toyoty Yaris napędzany silnikiem 1.3 VVT-i 2NZ-FE nie będzie długo czekał na nowego właściciela!

