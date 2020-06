Top 10: Silniki benzynowe i diesle, które kiedyś napędzały Europę!

1.9 TDI VAG

1.9 TDI jest oznaczeniem, bez którego to zestawienie nie mogłoby się obejść. Doładowany diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa przez lata dominował ofertę najważniejszych marek Grupy Volkswagena, a w tym Volkswagena, Audi, Seata i Skody. Diesel miał serię zalet. Oferował dobrę dynamikę, oszczędnie obchodził się z olejem napędowym, a do tego był tytanicznie trwały. 500 tysięcy kilometrów bez remontu? Dla 1.9 TDI to żaden problem. Motor początkowo korzystał z pompy rotacyjnej. Z czasem ta została zamieniona na niemiecki wynalazek - pompowtryskiwacze.

1.1/1.2 Fire Fiat

Historia fiatowskich silników z rodziny FIRE zaczęła się jeszcze w latach osiemdziesiątych! Pierwszy motor o pojemności 1.1 litra ujrzał światło dzienne w roku 1983, a 1.2 litra dekadę później. Zalety? Do tych bez wątpienia zaliczyć można prostotę konstrukcji. Benzyniak ma 4 cylindry i 8 zaworów, a do tego rozsądnie wykalkulowaną moc. W wersji 1.1 i w modelu Seicento oferował np. 55 koni mechanicznych. W zamian idealnie nadawał się do zasilania gazem oraz miał bezkolizyjny pasek rozrządu. Po zerwaniu napędu kierowca zakładał nowy pasek i kontynuował jazdę. Wady? Główna dotyczyła alternatora. Z uwagi na niefortunne umieszczenie pękała jego obudowa.

1.4 16v Ecotec Opel

W latach dziewięćdziesiątych Opel zaprezentował silnik 1.4 Ecotec. Ten wyróżniał się m.in. 16-zaworową głowicą i mocą 90 koni mechanicznych. A w tamtym czasie obydwie wartości dawały mu prym w wyścigu technologicznym. Szczególna popularność? Tą jednostka z Niemiec zdobyła za sprawą Corsy B i Astry II. I na szczęście koniec sprzedaży tych modeli, nie oznaczał końca historii silnika. Bo był on wielokrotnie modernizowany. W ten sposób powstała m.in. jednostka 1.4 Twinport. Benzyniak Opla cieszył się popularnością, bo oferował przyzwoite osiągi. Co więcej, przypadł do gustu kierowcom w Polsce, bo był konstrukcją, która dobrze znosiła zasilanie LPG. Kolejne zalety? Silnik 1.4 16v Ecotec bez większych problemów pokonywał 400 - 500 tysięcy kilometrów bez poważniejszych napraw.

1.0 VVT-i Toyota

Silnik 1.0 VVT-i Toyota - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.0 VVT-i wszedł do oferty Toyoty w okolicy roku 2005. Motor z miejsca stał się osią sprzedaży w przypadku takich modeli jak Yaris II oraz Aygo pierwszej generacji (również bliźniaczy Citroen C1 i Peugeot 107). Benzyniak ma tylko litr pojemności, 3 cylindry, zmienne fazy rozrządu i 69 koni mechanicznych. I choć dane techniczne nie brzmią imponująco, to nie one świadczą o klasie tego motoru. O klasie świadczy tytaniczna wręcz wytrzymałość! Pomijając problemy z łożyskiem oporowym sprzęgła i nieszczelnościami pompy wody jednostki te potrafiły z przedstawicielami handlowymi za kierownicą i przy zasilaniu LPG pokonywać setki tysięcy kilometrów. A to jedna z najlepszych rekomendacji!