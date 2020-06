Silnik 1.4 TCe H4Jt Renault - awarie, problemy, opinie

Pod koniec roku 2008 Francuzi przygotowali niezwykle ważną premierę. To wtedy światło dzienne ujrzała trzecia generacja hitowego Megane. Kompakt otrzymał nowoczesną stylizację oraz nową bazę technologiczną. A jej elementem stał się benzyniak 1.4 TCe. Silnik ma 4 cylindry, 16 zaworów i doładowanie. Turbosprężarka mimo niewielkiej pojemności daje mu optymalną moc 130 koni mechanicznych. Francuski, downsizingowany motor ma wysoką kulturę pracy i rozsądne spalanie. Jednocześnie nie otrzymał np. bezpośredniego wtrysku. Paliwo do cylindrów dostarcza układ pośredni typu MPI.

Silnik 1.4 TCe H4Jt Renault choć zaprezentowany pod koniec roku 2008, tak naprawdę z pełną parą wszedł do produkcji w roku 2009. Jego kariera niestety nie trwała długo. Zaczął być wycofywany z linii produkcyjnej w roku 2011 i ze sprzedaży w roku 2012. Serwisowanie? Renault zaleca wymianę oleju co 2 lata, ewentualnie 30 tysięcy kilometrów. Tak długi interwał w nowoczesnym silniku doładowanym to jednak raczej… żart! Lepiej skrócić okresy międzyprzeglądowe. Olej w silniku 1.4 TCe lepiej zmieniać maksymalnie raz w roku lub co 10 - 15 tysięcy kilometrów.

Silnik 1.4 TCe Renault - modele samochodów:

Renault Megane III

Renault Scenic III

Renault Grand Scenic II

Silnik 1.4 TCe Renault - dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km Megane III 130 KM 190 Nm 9,6 s. 200 km/h 6,6 Scenic III 130 KM 190 Nm 10,5 s. 190 km/h 7,3

Silnik 1.4 TCe Renault jest bez wątpienia nowoczesny. Mimo wszystko Francuzi nie postawili na bezpośredni wtrysk paliwa. Informacja jest świetna z punktu widzenia kierowców. Szczególnie że w ten sposób istnieje możliwość stosunkowo taniego przerobienia motoru za zasilanie LPG. Zalety? W takim przypadku koszty tankowania spadają o połowę! Aby gaz nie zniszczył silnika 1.4 TCe warto pamiętać o dwóch rzeczach. Pierwszą jest zakup instalacji zawierającej dobre komponenty i wybór właściwego gazownika. Sposób dogrania instalacji z silnikiem jest tym, na czym nigdy nie warto oszczędzać.

Silnik 1.4 TCe: co z regulacją luzu zaworowego?

Po drugie kierowca powinien pamiętać o regulacji luzu zaworowego. W silniku 1.4 TCe Renault regulacja jest mechaniczna. Interwał? Producent nie określa go w oficjalnej specyfikacji. Procedurę należy zatem wykonać wtedy, gdy staje się konieczna. Mechanicy na ogół kontrolują luz zaworowy i takie elementy jak wałki czy szklanki w silniku 1.4 TCe podczas wymian rozrządu. I doświadczenie pokazuje, że w samochodach z przebiegiem na poziomie 200 - 250 tysięcy kilometrów na ogół stan szklanek jest dobry. Nie ma zatem konieczności ich wymiany.