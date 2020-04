Silnik 1.8 VVT-i 1ZZ-FE Toyota - awarie, problemy, opinie

Przy okazji prezentacji poliftingowej wersji Toyoty Avensis I Japończycy pokazali nową jednostkę napędową. Mowa o silniku 1.8 VVT-i 1ZZ-FE. Motor ma 4 cylindry, 16 zaworów, wielopunktowy wtrysk paliwa i zmienne fazy rozrządu. Do tego z pojemności 1794 cm3 rozwija aż 129 koni mechanicznych. To klasyczny silnik wolnossący. To oznacza, że moc jest osiągana przy wysokim rejestrze obrotów. Mimo wszystko motor był chwalony przez kierowców za wysoką kulturę pracy, dobre osiągi i rozsądne spalanie. Silnik Toyoty był produkowany w Kanadzie w Ontario. Jego montaż trwał od roku 2000 do grudnia roku 2007.

Silnik 1.8 VVT-i 1ZZ-FE Toyoty - modele:

Toyota Avensis I

Toyota Avensis II

Toyota Corolla Verso II

Toyota RAV4 II

Silnik 1.8 VVT-i 1ZZ-FE Toyoty - dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km RAV4 II 125 KM 161 Nm 12,2 s. 175 km/h 7,4 Corolla Verso II 129 KM 170 Nm 10,8 s. 195 km/h 7,7 Avensis II 129 KM 170 Nm 10,3 s. 200 km/h 7,2

Jeżeli chodzi o procedury serwisowe, kierowca musi tak naprawdę pamiętać o dwóch. Pierwszą jest regularna wymiana oleju i filtrów. Druga zakłada regulację luzu zaworowego - mechanicznie poprzez zmianę stalowych szklanek. Co ważne, silnik 1.8 VVT-i Toyoty posiada bezobsługowy łańcuch rozrządu. Jak jednostka 1ZZ-FE radzi sobie z LPG? Przeróbka z uwagi na zastosowanie wtrysku wielopunktowego nie jest przesadnie droga. Wymaga jednak od kierowcy wzmożenia uwagi. Konieczny jest regularny serwis silnika, jak i instalacji, a do tego skrócenie interwału regulacji luzu zaworowego. Warto też stosować dodatki do paliwa - te odwlekają w czasie usterkę polegającą na wypaleniu gniazd zaworowych.

Silnik 1.8 VVT-i 1ZZ-FE Toyoty - uwaga na zatarcie!

Silnik 1.8 VVT-i 1ZZ-FE Toyoty choć kojarzony z solidną, japońską technologią, niestety może mieć dość poważny problem. Ten dotyczy układu smarowania. Po pierwsze jednostka zużywa duże ilości oleju. To wynika w bezpośredni sposób z wadliwej konstrukcji dolnej części bloku. Po drugie na skutek ubywania oleju smarowanie staje się niewystarczające, a to z kolei prowadzi do przyspieszonego zużycia tak kluczowych elementów, jak pierścienie tłokowe czy wał lub wałki rozrządu. Skutek jest dość łatwy do przewidzenia. Konieczny jest remont silnika warty co najmniej 3 tysiące złotych.

