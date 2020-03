Silnik N54 BMW - awarie, problemy, opinie

Rok 2000 był dość ważny dla gamy bawarskiej marki. To wtedy w czasie zbiegło się kilka wydarzeń. Pierwszym był lifting modeli serii 5 generacji E39. Drugim prezentacja nowej palety 6-cylindrowych benzyniaków. Silnik N54 BMW otrzymał od inżynierów trzy pojemności. Może mieć 2.2, 2.5 lub 3 litry. To oczywiście konstrukcja wolnossąca, która ma i blok, i głowicę wykonaną z aluminium. Zmienne fazy rozrządu? Tak, stały się standardem zarówno dla zaworów dolotowych, jak i wydechowych. Poza tym motor był wyposażony w elektronicznie sterowaną przepustnicę, łańcuch rozrządu i wtrysk typu pośredniego wielopunktowego.

Wersje o oznaczeniach B22, B25 i B30 elektronicznie odcinały dopływ paliwa przy 6500 obr./min. Nieco inaczej sytuacja wyglądała w przypadku modelu S54, który był wykorzystywany do napędzania m.in. modelu M3 i M3 CSL. Tutaj inżynierowie poszerzyli zakres pracy benzyniaka. 6-cylindrowiec był w stanie pracować aż do 8000 obr./min. Silnik N54 BMW to konstrukcja niezwykle udana. Właśnie dlatego dwa lata z rzędu (w roku 2002 i 2003) zgarnął tytuł najlepszej jednostki napędowej roku! Benzyniak był montowany w samochodach bawarskiej marki do roku 2006.

Silnik N54 BMW - wersje:

M54B22 - 2171 cm3, 170 KM, 210 Nm

M54B25 - 2494 cm3, 192 KM, 245 Nm

M54B30 - 2979 cm3, 231 KM, 300 Nm

S54B32 - 3246 cm3, 343 KM, 365 Nm

S54B32HP - 3246 cm3, 360 KM, 370 Nm

Silnik N54 BMW ma serię zalet. W swoim czasie był chwalony za wysoką moc, dobre osiągi i oczywiście charakterystyczny dźwięk. Bawarski klasyk w dzisiejszych czasach odstaje jednak nieco od wymogów kierowców, a wszystko za sprawą dość wysokiego zużycia paliwa. Model o pojemności 2.5 litra potrafi spalić w mieście jakieś 12 - 13 litrów benzyny. A to sporo zważywszy na fakt, że w najlepszej opcji auto ma blisko półtorej dekady. Na szczęście koszty eksploatacji BMW da się obniżyć. Producent zastosował wtrysk wielopunktowy, a ten daje spore pole do popisu w kwestii montażu instalacji LPG. Ceny układu wynoszą od 3,5 do 5 tysięcy złotych.

Silnik N54 BMW - modele samochodów:

seria 3 E46

seria 5 E39

seria 5 E60

seria 7 E65

Z3 E36

Z4 E85

X3 E83

X5 E53

Silnik N54 BMW - dane techniczne: