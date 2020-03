Hybryda Fiata - 70 KM i układ mild hybrid

Recepta na włoską hybrydę była dość prosta. Fiat wziął w pierwszej kolejności na warsztat 3-cylindrowego benzyniaka FireFly o pojemności jednego litra. Motor posiada 70 koni mechanicznych. Raz że moc nie jest imponująca, a dwa że małolitrażowy benzyniak rozwija ją rekordowo wysoko. Silnik 1.0 Hybrid Fiata daje dostęp do 70 KM dopiero przy 6250 obr./min., czyli tam, gdzie przeciętny posiadacz Pięćsetki lub Pandy nigdy nie zabrnie. Niewiele lepiej wygląda sytuacja w przypadku moment obrotowego. Ten ma cherlawą wartość na poziomie 92 Nm.

Na czym polega hybrydowość silnika Fiata? Tą 3-cylindrowy benzyniak 1.0 FireFly zawdzięcza 12-woltowej instalacji. Jej punktem centralnym jest agregat elektryczny typu BSG, czyli tak właściwie rozbudowany rozrusznik. Jego moc sięga 5,8 konia mechanicznego. Włoską hybrydę dopełnia litowo-jonowy akumulator o pojemności 11 Ah. Co daje hybryda np. w Fiacie 500? Włosi chwalą się, że w stosunku do 8-zaworowego silnika 1.2 69 KM udało im się obniżyć emisję CO2 aż o 30 proc. Nie ma się jednak co oszukiwać. Tak dobry wynik w dużej mierze wynika z możliwości dłuższego postoju przy zgaszonym silniku w trybie Start/Stop.

Fiat 500 - porównanie danych technicznych:

Model Fiat 500 1.0 Hybrid man. Fiat 500 1.2 69 KM aut. Moc 70 KM 69 KM Moment obrotowy 92 Nm 102 Nm Przyspieszenie 0 - 100 km/h 13,8 s. 13,0 s. Prędkość maksymalna 167 km/h 163 km/h Średnie spalanie w litrach na 100 km 3,9 5,4 Emisja CO2 w g/km 88 126

Silnik 1.0 Hybrid Fiata w chwili obecnej może być sparowany wyłącznie z manualną skrzynią biegów. Ta ma 6 przełożeń i odgrywa kluczową rolę dla działania samej hybrydy. Czemu? Otóż tryb odzyskiwana energii czy przejścia silnika benzynowego w tryb spoczynku jest dostępny, jednak wyłącznie po wrzuceniu przekładni w położenie neutralne i przy prędkości wynoszącej maksymalnie 30 km/h. Na biegu lekka hybryda nie uruchomi się. I trzeba przyznać, że to jedna z większych wad włoskiej hybrydy. W przeciwieństwie do automatycznie działających układów Toyoty, rozwiązanie Fiata jest mało intuicyjne i zbyt angażujące dla kierowcy.

1.0 70 KM Hybrid Fiata Hybryda Fiata - 70 KM i układ mild hybrid

1.0 70 KM Hybrid: rewolucja na miarę… Fiata!

Z drugiej strony gdy kierowca wrzuci luz, a układ wygasi benzyniaka, nadal pracować będzie wspomaganie układu kierowniczego, nawiewy, klimatyzacja, światła czy radio. Tym samym auto będzie spokojnie mogło toczyć się aż do momentu zatrzymania. Poza tym Włosi mimo zastosowania mało intuicyjnego sposobu uruchamiania układu mild hybrid, postanowili wesprzeć kierowcę za sprawą komputera pokładowego. Ten cały czas monitoruje pracę jednostki napędowej i warunki eksploatacyjne oraz podpowiada prowadzącemu jaką akcję w danym momencie powinien podjąć.

Sterownik silnika wskazuje np. optymalny moment zmiany przełożenia czy wskazuje kiedy najlepiej wrzucić bieg neutralny, aby hybryda mogła zostać uruchomiona. Na komputerze pokładowym wskazywany jest też m.in. poziom naładowania pokładowego akumulatora oraz fakt czy jest on ładowany, czy energia zmagazynowana w nim jest wykorzystywana do zasilania urządzeń pokładowych. Trzecia zaleta silnika 1.0 70 KM Hybrid Fiata dotyczy sposobu pracy. Benzyniak nie jest mocno hałaśliwy, pracuje gładko i jest uruchamiany bez zbędnego szarpnięcia po wyłączeniu trybu Stop po ruszeniu z miejsca.