Silnik 2.0 Valvematic 3ZR-FAE Toyota - awarie, problemy, opinie

Początek nowego millenium dość jasno pokazał producentom motoryzacyjnym, że Europa nie będzie miała litości dla nowych silników. Włodarze europejscy oczekiwali niższego poziomu zanieczyszczeń i mieli zamiar wymuszać go za pomocą restrykcyjnych norm emisji spalin. W tej perspektywie producenci musieli poszukać sposobów na stworzenie ekologicznych jednostek. Jaką koncepcję wybrała Toyota? Japończycy nie chcieli zbytniego skomplikowania - właśnie dlatego odrzucili ideę motoru doładowanego i wyposażonego w bezpośredni wtrysk paliwa. Skupili się na wolnossakach z układem MPI.

2.0 Valvematic Toyoty - zmienne fazy i regulowany wznios

Dobrym przykładem kierunku obranego przez Japończyków jest silnik 2.0 Valvematic 3ZR-FAE Toyoty. Benzyniak ma 1987 cm3 pojemności, 4 cylindry ustawione w rzędzie oraz 16-zaworowową głowicę. Jednostka w całości została odlana z aluminium. I choć konstrukcja korzysta z wtrysku pośredniego, posiada podwójne zmienne fazy rozrządu oraz regulowany wznios zaworowy w systemie Valvematic. Co to daje? Poprawia efektywność procesu spalania. A skutkiem tego jest niższe zapotrzebowanie na paliwo, poprawione osiągi samochodu oraz mniej szkodliwe gazy wydechowe emitowane do atmosfery.

reklama reklama



Zobacz również: Silnik 1.6 Dual VVT-i 1ZR-FE Toyota - awarie, problemy, opinie

Silnik 2.0 3ZR-FAE Toyoty ważył w sumie 116 kilogramów i zadebiutował w roku 2007. To była pierwsza konstrukcja z nowej serii Valvematic. Moc? Ta wynosiła od 151 do 158 koni mechanicznych. Moment obrotowy miał wartość sięgającą od 195 do 198 Nm. Motor w Europie występował przede wszystkim pod maską dwóch modeli - mowa o Avensisie trzeciej generacji oraz modelu RAV4 czwartej generacji. W Stanach Zjednoczonych pole do popisu dla benzyniaka było nieco szersze. Jednostka napędowa była bowiem oferowana również w takich pojazdach jak C-HR czy Corolla.

Silnik 2.0 Valvematic Toyota - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km Avensis III 152 KM 196 Nm 9,0 s. 205 km/h 6,9 RAV4 IV 152 KM 196 Nm 9,9 s. 185 km/h 7,2

Silnik 2.0 Valvematic był chwalony przez kierowców za wysoką kulturę pracy i dość dobre osiągi. Warto jednak podkreślić, że możliwości jednostki są zarezerwowane głównie dla wysokich obrotów - to w końcu klasyczny wolnossak. Japoński benzyniak ma jednak jeszcze dwie zalety. Po pierwsze bardzo dobrze nadaje się do zasilania LPG. A dobrze wyregulowana i regularnie serwisowana instalacja gazowa jest w stanie nawet o połowę obniżyć koszt zakupu paliwa. Po drugie silnik o oznaczeniu 3ZR-FAE Toyoty jest wyjątkowo trwały. Jeżeli już dotykają go jakiekolwiek niesprawności, dotyczą zazwyczaj dwóch aspektów.