Silnik 1.0 T-GDi G3LC Kia, Hyundai - awarie, problemy, opinie

Historia jednostki benzynowej G3LC występującej w gamie Kii i Hyundaia zaczęła się tak naprawdę w roku 2011 od prezentacji litrowego motoru posiadającego wielopunktowy wtrysk paliwa. Niespełna 70-konny silnik 1.0 MPi stał się bowiem bazą do dalszych prac rozwojowych. I choć benzyniak nie porażał mocą, był dość nowoczesny w swoim czasie i swoim segmencie. Przykład? Miał 3-cylindrową głowicę oraz układ podwójnych zmiennych faz rozrządu. Prezentacja silnika 1.0 T-GDi miała miejsce w roku 2014. Motor należy do rodziny Kappa III, otrzymał oznaczenie G3LC oraz został pokazany podczas targów w Paryżu.

Inżynierowie Hyundaia i Kii w przypadku benzyniaka 1.0 T-GDi postawili na aluminiowy blok i głowicę. Przy czym głowica w stosunku do jednostki 1.0 MPi został dość zasadniczo przebudowana. Chodziło nie tylko o zrobienie miejsca dla bezpośrednich wtryskiwaczy, ale również np. zamontowanie chłodzonych wodą kolektorów wydechowych. Co one dają? Przyspieszają czas nagrzewania się silnika, ale też redukują obciążenie termiczne działające na turbosprężarkę. A jeżeli o turbo już mowa, Koreańczycy zamontowali w silniku G3LC prostą sprężarkę z elektronicznie sterowanym zaworem.

reklama reklama



Silnik 1.0 T-GDi Kia, Hyundai - nietypowy układ chłodzenia

Bardzo ważna innowacja w silniku 1.0 T-GDi Kii dotyczyła układu chłodzenia. Inżynierowie z Korei zastosowali oddzielne kanały dla bloku i głowicy. Oddzielne są również termostaty. W ten sposób blok może pracować przy utrzymaniu wyższej, a głowica niższej temperatury. Jeżeli chodzi o układ wtryskowy, 3-cylindrowy benzyniak korzysta z wtryskiwaczy posiadających sześć otworów wtryskowych. Co więcej, pompa wysokiego ciśnienia jest w stanie dostarczać paliwo do cylindrów pod ciśnieniem dochodzącym do 200 barów! Tak skomponowana jednostka ma pojemność 998 cm3 i 12 zaworów. Stopień sprężania to 10.0:1.

Koreańczycy zbudowali dwie wersje silnika 1.0 T-GDi G3LC. Słabsza ma 100 koni mechanicznych (przy 4500 obr./min.). Mocniejsza oferuje 120 koni mechanicznych (przy 6000 obr./min.). Moment obrotowy? Ten ma wartość 172 Nm i jest dostępny w zakresie od 1500 do 4500 obr./min. Standardowo jednostka była parowana z przekładnią manualną. Opcjonalnie np. w modelach segmentu C dało się ją jednak doposażyć w automat. Mowa oczywiście o 7-biegowej, dwusprzęgłowej skrzyni typu DCT. Miska olejowa silnika 1.0 T-GDi Kii i Hyundaia mieści 3,6 litra oleju. Jego wymianę należy realizować raz w roku lub co 15 tysięcy kilometrów.

Silnik 1.0 T-GDi - modele samochodów: