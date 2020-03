Silnik 1.6 turbo N13 BMW - awarie, problemy, opinie

To pierwszy doładowany benzyniak, który pojawił się w gamie BMW od lat siedemdziesiątych! A to sprawiło, że oczekiwania kierowców w stosunku do tej konstrukcji były spore. Czy bawarski silnik N13 sprostał wymaganiom? Przekonajmy się.