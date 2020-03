Silnik 4.4 V8 B8444S Volvo - awarie, problemy, opinie

Historia silników V8 występujących w gamie Volvo nie jest mocno bogata. Szczególnie że przed jednostką o oznaczeniu B8444S Szwedzi mieli tylko jeden motor tego typu. Silnik B36 zadebiutował w roku 1956 i przez dekadę był produkowany z myślą o samochodach... ciężarowych! Brak doświadczenia sprawił, że inżynierowie Volvo postanowili poszukać wsparcia podczas prac nad nowym, topowym benzyniakiem - tym bardziej, że miał on wpisywać się w potrzeby Europejczyków i Amerykanów. Wsparciem tym okazali się specjaliści Yamaha Motor.

Silnik 4.4 Volvo - V-ósemka raczej nietypowa!

Silnik 4.4 V8 B8444S Volvo ma pojemność 4414 cm3. Tak, oferuje 8 cylindrów ustawionych w układzie V, układ ten nie jest jednak typowy i to z dwóch powodów. Po pierwsze kąt rozwarcia cylindrów wynosi zaledwie 60 stopni - typowe V-ósemki mają 90 stopni. Po drugie cylindry nie są ustawione idealnie naprzeciwko siebie. Poza tym alternator został przymocowany bezpośrednio do bloku, a wałki rozrządu ssące i wydechowe połączone dodatkowym, małym łańcuchem. Skąd takie rozwiązania? Cel prac konstrukcyjnych był dość prosty. Chodziło o zbudowanie silnika o kompaktowych rozmiarach i takiego, który będzie można zamontować poprzecznie.

Skutkiem okazała się jedna z najmniejszych V-ósemek XXI wieku. Silnik ma nieco ponad 75 cm długości i 63,5 cm szerokości. Niewielkie rozmiary szły w parze z niską masą. Silnik 4.4 V8 B8444S Volvo pozbawiony płynów eksploatacyjnych ważył około 190 kilogramów - to mniej więcej dwa razy tyle, co 3-cylindrowy benzyniak 1.0 EcoBoost Forda. A kompaktowość nie była jedynym osiągnięciem szwedzkiego benzyniaka. To także pierwsza V-ósemka, która spełniła normę ULEV II. Dużą rolę w tym odgrywa fakt, że auto posiada aż cztery katalizatory. Konstrukcja szwedzkiego V8 zakłada montaż czterech wariatorów faz rozrządu oraz zastosowanie aluminiowego bloku i głowicy

Silnik B8444S Volvo - głównie XC90 i S80

Główne części benzynowej V-ósemki powstawały w Japonii. Osprzęt natomiast był dodawany przez Volvo w Szwecji. Jednostka powstała z myślą o modelach budowanych na platformie P2. A to oznacza, że początkowo występował wyłącznie w gamie XC90. Z czasem paleta rozgrzeszyła się i silnik 4.4 B8444S Volvo pojawił się również w S80 drugiej generacji. Topowy benzyniak idealnie spisywał się w topowych modelach. Bo choć miał wolnossącą konstrukcję, oferował aż 315 koni mechanicznych mocy, moment obrotowy o wartości 440 Nm, a do tego gardłowy gang ośmiu cylindrów. Napęd był przekazywany na cztery koła za pomocą sprzęgła Haldex.