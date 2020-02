Silnik 6.0 W12 Volkswagen - awarie, problemy, opinie

Grupa Volkswagena pod koniec lat dziewięćdziesiątych chciała się poczuć swobodnie w segmencie samochodów luksusowych. Do ekspansji potrzebowała jednak nie tylko ekskluzywnych modeli, ale i… silników. I motorem takim stała się właśnie jednostka 6.0 W12. Z konstrukcyjnego punktu widzenia benzyniak przypomina dwie zespawane ze sobą V-szóstki. Jako że jednak kąt rozwarcia między cylindrami wynosi 72 stopnie, to bardziej dwie… VR-szóstki. Zastosowanie niepełnego układu V sprawia, że motor ma kompaktową formę. A to jeden z ważniejszych aspektów, które inżynierowie brali pod uwagę.

Czemu kompaktowość 12-cylindrowego benzyniaka była tak ważna? Odpowiedź jest dość prosta, a żeby ją poznać wystarczy się bliżej przyjrzeć np. Bentleyowi Continental GT. Motor w jego przypadku jest zamocowany przed przednią osią - w zwisie nadwozia. Gdyby jednostka miała większe rozmiary, zwis musiałby urosnąć, przez co zaburzony zostałby wygląd nadwozia brytyjskiego coupe. Z drugiej strony lokalizacja silnika jest ekstremalnie ważna. Umieszczenie benzyniaka przed przednią osią jednocześnie poprawia stateczność nadwozia oraz właściwości trakcyjne.

Silnik 6.0 W12 Volkswagena - spala średnio… 15 litrów benzyny!

Silnik 6.0 W12 Volkswagena powstał na planie prostokąta - przy czym jest szerszy niż dłuższy. Cylindry są ustawione w czterech rzędach oraz zgrane z dwiema głowicami oraz aż 48 zaworami. Niemiecki benzyniak ma 5998 cm3 pojemności. A to oznacza, że każdy z cylindrów ma prawie pół litra. Konstrukcja została początkowo uzupełniona wtryskiem wielopunktowym - bezpośredni pojawia się w nowocześniejszych wersjach. A technologia MPI daje dość ważną zaletę - pozwala na łatwe zagazowanie silnika i tym samym obniżenie kosztów eksploatacji w jednostce, która przy niskim obciążeniu spala średnio 15 litrów paliwa!

Dalsze ciekawostki? Wał korbowy waży ponad 21 kilogramów - czyli jedną piątą masy jednostki 1.2 TSI z serii EA211. Co więcej, każda głowica otrzymała dedykowany zestaw osprzętu - ma swój przepływomierz czy przepustnicę. Jeżeli chodzi o rozrząd, ten jest napędzany za pomocą bezobsługowego łańcucha. Miska olejowa mieści z kolei przeszło 12 litrów płynu. Wymiana oleju? Producent zaleca podstawowy serwis raz na dwa lata lub co 30 tysięcy kilometrów. Przebiegi między przeglądami lepiej chyba jednak skrócić nawet o połowę.

Silnik 6.0 W12 - modele samochodów: