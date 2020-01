Silnik 3.2 V6 Busso Alfa Romeo - awarie, problemy, opinie

We wczesnych latach siedemdziesiątych inżynier pochodzący z Turynu - Giuseppe Busso zaczął opracowywać nową jednostkę V6 na potrzeby Alfy Romeo. I co trzeba mocno podkreślić, człowiek ten miał pojęcie co robi - w końcu w jego CV można znaleźć m.in. współpracę z Ferrari! Efekty jego prac można było poznać w roku 1979 i ten moment stał się początkiem legendarnej linii V-szóstek określanych serią Busso. Lista aut korzystających z legendarnych motorów jest imponująca. Znajdują się na niej takie modele jak GTV, 155, Spider, 166, 164 czy awangardowe coupe i kabriolet SZ oraz RZ.

Silnik 3.2 V6 Busso - zaczęła historię od modelu GTA!

Silnik 3.2 V6 Busso opisywany w tym materiale został zaprezentowany szerokiej publiczności 13 września 2001 roku podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. To wtedy Alfa Romeo pokazała model 156 GTA. Dane techniczne? Pojemność wynosiła 3179 cm3, inżynierowie standardowo zastosowali 6 cylindrów ustawionych w układzie V oraz uzupełnili je 24 zaworami, wielopunktowym wtryskiem paliwa oraz… chromowanymi i cudownie wyglądającymi dolotami! Motor prezentował się jak dzieło sztuki i jak dzieło sztuki jeździł. A wszystko za sprawą 250 koni mechanicznych mocy i 300 Nm momentu obrotowego.

Oczywiście na Alfie Romeo 156 GTA ekspansja silnika 3.2 V6 Busso nie zakończyła się. Motor był też montowany w modelu 147 GTA. I tu zrobił prawdziwą furorę! Za sprawą widlastego benzyniaka kompakt z Włoch stał się prawdziwym dzikusem. To samochód, z którym naprawdę nie warto zadzierać. I dotyczy to nie tylko innych pojazdów, ale także kierowcy. Przy pełnej mocy przedni napęd lekkiego hatchbacka nie do końca radzi sobie z przeniesieniem mocy. A to sprawia, że auto staje się szalone i nieprzewidywalne - szczególnie podczas dynamicznej jazdy w zakręcie.

Silnik 3.2 V6 Busso - wersje mocy:

230 KM w Lancii

240 KM i 250 KM w Alfie

Silnik 3.2 V6 Busso - modele samochodów:

Alfa Romeo: 147 GTA, 156 GTA, GTV, Spider, 166, GT

Lancia: Thesis

Silnik 3.2 V6 Busso - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w litrach na 100 km Alfa Romeo 147 GTA 250 KM 300 Nm 6,3 s. 246 km/h 12,1 Alfa Romeo 166 240 KM 289 Nm 7,4 s. 245 km/h 12,5 Lancia Thesis 230 KM 289 Nm 8,8 s. 240 km/h 14,9

Historia silników V6 Busso zakończyła się w roku 2005. To wtedy ich produkcja w fabryce Arese została wygaszona. Czemu mimo wszystko 3.2-litrowa V-szóstka była montowana do roku 2007? Bo Włosi wyprodukowali partię, która czekała w magazynie na montaż w autach. W tym momencie warto przytoczyć trzy fakty. Po pierwsze kilka dni po zakończeniu montażu zmarł twórca silników - Giuseppe Busso. Być może był to zwykły przypadek, a być może inżynierowi pękło serce z uwagi na uśmiercenie jego technologicznego dziecka. Tego akurat nie dowiemy się raczej nigdy.