Silnik 1.75 TBI Alfa Romeo - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.75 TBI trafił do gamy Alfy Romeo w roku 2009. To był moment, w którym władze włoskiej marki doskonale już wiedziały, że poprzednik - motor z serii JTS - z uwagi na wysokie spalanie, słabe osiągi i serię problemów technicznych nie ma przyszłości. Nowa jednostka była na wskroś nowoczesna. Po pierwsze miała pojemność ograniczoną do 1742 cm3, ale zachowała układ rzędowy i cztery cylindry. Po drugie została uzupełniona aluminiowym blokiem, doładowaniem, bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz podwójnymi, zmiennymi fazami rozrządu. Po trzecie początkowo zaoferowała 200 lub 235 koni mechanicznych.

Silnik 1.75 TBI Alfa Romeo - wersje mocy:

200 KM,

235 KM,

240 KM.

Silnik 1.75 TBI Alfa Romeo - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie palia w litrach na 100 km Alfa Romeo 159 200 KM 320 Nm 7,7 s. 235 km/h 8,1 Alfa Romeo Giulietta 235 KM 340 Nm 6,8 s. 242 km/h 7,6 Alfa Romeo 4C 240 KM 350 Nm 4,8 s. 256 km/h 6,8

Silnik 1.75 TBI Alfy Romeo był dedykowany czterem modelom. Pojawiał się pod maską limuzyny segmentu D - modelu 159, kompaktowego hatchbacka - Giulietty oraz dwóch coupe - Brery i 4C. Zalety? Podstawową jest więcej niż dobra dynamika. Nawet bazowy model 200-konny jest w stanie rozpędzić 159-tkę do pierwszej setki już w 7,7 sekundy. Wersja 235-konna spotykania w Alfie Giulietta Quadrifoglio Verde pozwala na osiągnięcie 100 km/h już po 6,8 sekundy. W świecie dynamicznej jazdy spod znaku włoskiej marki dość szybko pojawił się jednak zamęt. A wszystko za sprawą modeli 159, które weszły do służby w polskiej policji.

Silnik 1.75 TBI Alfa Romeo - bo policyjne Alfy psuły się…

Funkcjonariusze mocno narzekali na swoje Alfy. Twierdzili, że nękają je błędy komputerów sterujących oraz… nagminne awarie turbosprężarek, które powracają po naprawdę niewielkich przebiegach. Pod wpływem tych informacji wśród fanów włoskiej marki zapanowała konsternacja. Z perspektywy czasu wiadomo jednak z czego wynikała wysoka awaryjność silników 1.75 TBI eksploatowanych przez policję. To była w dużej mierze wina… funkcjonariuszy użytkujących 159-tki. Po pierwsze auta w służbach mundurowych nie mają łatwego życia. Eksploatacja jest wyjątkowo intensywna i trwa prawie 24 godziny na dobę.

Po drugie te motory pracowały pod ciągłym obciążeniem - co było szczególnie groźne przed osiągnięciem temperatury roboczej. I wreszcie po trzecie, funkcjonariusze często przeciągali interwały serwisowe i nie dbali o jakość paliwa. A to dwa największe grzechy! Szczególnie że np. interwał wymiany oleju wyznaczony przez producenta już jest zbyt optymistyczny. Pokonanie większej ilości kilometrów nie może się zatem skończyć dobrze. Jeżeli chodzi o benzynę, jej jakość ma znaczenie z uwagi na zastosowanie precyzyjnego, bezpośredniego wtrysku.