Silnik 1.7 CRDi D4FD Kia Hyundai - awarie, problemy, opinie

Nowy diesel o niskiej pojemności został zaprezentowany przez koreańskie marki w roku 2010 podczas paryskich targów motoryzacyjnych. I choć panowała wtedy jesień, jednostka o oznaczeniu D4FD pochodząca z rodziny U miała stanowić dla kierowców świetną informację. Powód? Kia i Hyundai obiecywali, że ropniak 1.7 CRDi będzie naprawdę oszczędny. Co ważne, taki też właśnie jest. Spokojna jazda poza terenem zabudowanym sprawia, że zapotrzebowanie na paliwo np. w stosunkowo ciężkim Sportage można utrzymać poniże 5 litrów oleju napędowego. W mieście spalanie nie powinno przekroczyć 7,5 litra.

Silnik 1.7 CRDi D4FD ma dokładnie 1685 cm pojemności, 4 cylindry ustawione w rzędzie i 16 zaworów. Wtrysk paliwa jest realizowany oczywiście bezpośrednio za sprawą systemu common rail. Konkretnie Koreańczycy zastosowali wtryskiwacze elektromagnetyczne produkowane przez Boscha. Turbosprężarka posiada zmienną geometrię łopatek VGT, a rozrząd jest napędzany przy pomocy bezobsługowego łańcucha. Standardem stał się filtr cząstek stałych - to absolutny wymóg w drugiej dekadzie XXI wieku. Jeżeli chodzi o koło dwumasowe, to było montowane wyłącznie w mocniejszych wariantach diesla.

Silnik 1.7 CRDi Kia Hyundai - wersje mocy:

115 KM, 280 Nm

141 KM, 340 Nm

Silnik 1.7 CRDi Kia Hyundai - modele:

Kia: Optima, Sportage III i IV, Carens

Hyundai: i40, Tucson, ix35

Silnik 1.7 CRDi Kia Hyundai - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w l na 100 km Sportage IV 115 KM 280 Nm 11,5 s. 176 km/h 4,7 i40 141 KM 340 Nm 10,3 s. 203 km/h 4,9

Sinik 1.7 CRDi D4FD jest stosunkowo młodą konstrukcją. Od jego debiutu minęła zaledwie dekada. Czemu zatem opisujemy go w dziale poruszającym kwestię trwałości? Powody ku temu są dwa. Po pierwsze jednostka stała się bohaterem tego materiału, bo była montowana w hitach sprzedaży, które jeździły naprawdę dużo! Flotowy Sportage napędzany dieslem 1.7 CRDi w ciągu pierwszych lat eksploatacji potrafił pokonać nawet 250 tysięcy kilometrów. A to dystans, przy którym wychodzą pierwsze wady motorów i moment, w którym już można coś powiedzieć o tym jak dana technologia sprawdza się w praktyce.

Po drugie diesel 1.7 CRDi daje pewne nadzieje, że będzie się spisywał równie dobrze co brat o nieco mniejszej pojemności - motor 1.6 CRDi. Na co zatem trzeba uważać? Przede wszystkim w raportach awaryjności znaleźć można informację o przedwczesnym uszkodzeniu zaworu EGR. Mechanizm jest stosunkowo drogi - poza ASO kosztuje blisko 1300 złotych. Z drugiej strony jego wymiany często odbywały się w ramach 7-letniej gwarancji oferowanej np. przez Kię. Poza tym gdy pojazd jeździ głównie w mieście, prędzej lub później dojdzie do zapchania filtra cząstek stałych. W pierwszej kolejności można starać się wypalić go serwisowo.