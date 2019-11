Silnik 2.0 EcoBoost Ford - awarie, problemy, opinie

W roku 2010 nastąpiła nowa era w palecie mocnych silników benzynowych markowanych logo Forda. 6 cylindrów ustawionych w układzie V zamieniło się w cztery cylindry pracujące w rzędzie. Nowy motor nazwany 2.0 EcoBoost otrzymał 1999 cm3 pojemności, 16 zaworów, turbosprężarkę, bezpośredni wtrysk paliwa i… niezależne zmienne fazy rozrządu Ti-VCT. Wisienka na torcie dotyczy rozrządu - ten został oparty o bezobsługowy łańcuch. Konstrukcja jest w całości wykonana z aluminium. Nie jest jednak w pełni autorskim dziełem amerykańskich inżynierów. Podstawę do prac stanowił blok Mazdy pochodzący z serii L.

Japońska baza wykorzystywana m.in. w Fordzie Focusie trzeciej generacji została uzupełniona całkowicie innym osprzętem oraz wtryskiwaczami czy głowicą. Poza tym jednostka była parowana nie tylko ze skrzynią manualną, ale też dwusprzęgłową przekładnią PowerShift. Doładowany silnik 2.0 EcoBoost miał dwie zalety. Po pierwsze spalał nawet o 20 proc. mniej od odpowiadającej mu mocą 3-litrowej V-szóstki. Po drugie był naprawdę mocny! Benzyniak występuje w wariantach dysponujących stadem 203, 240, 255, 290 i 305 koni mechanicznych. Ostatnie dwie wersje były zarezerwowane dla takich aut jak VUHL 05 i Radical SR3 SL.

Silnik 2.0 EcoBoost Forda - modele samochodów:

Ford: S-Max, Galaxy, Mondeo, Explorer, Edge, Falcon, Kuga, Taurus, Focus ST

Volvo: S60, V60, V70

Land Rover: Range Rover Evoque, Freelander 2, Discovery Sport

Lincoln: MKZ, MKC

Silnik 2.0 EcoBoost Forda - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w l na 100 km Ford Mondeo IV man. 203 KM 300 Nm 7,9 s. 232 km/h 7,7 Ford Kuga II aut. 248 KM 394 Nm 8,8 s. 212 km/h 7,2 Volvo V60 II man. 240 KM 320 Nm 7,5 s. 230 km/h 6,3 Range Rover Evoque I aut. 240 KM 340 Nm 7,6 s. 217 km/h 6,9 Land Rover Freelander II aut. 240 KM 340 Nm 8,6 s. 200 km/h 7,5

Silnik 2.0 EcoBoost w takim kształcie był produkowany do roku 2015. To wtedy Amerykanie zdecydowali się na modernizację. Jednostka debiutująca pod maską drugiej generacji Forda Edge otrzymała kilka zasadniczych zmian. Główne? Zwiększył się stopień kompresji, zastosowano turbo typu twin-scroll, a do tego usprawniona została praca układu smarowania. Nowy wariant występuje w dwóch wersja mocy. Pierwsza ma 248 koni mechanicznych. Druga 253 konie.