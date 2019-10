Silnik 1.6 8v K7M Dacia - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.6 8v K7M stał się częścią np. Dacii Sandero dopiero w roku 2007. To jednak nie zmienia faktu, że konstrukcyjnie pamięta jeszcze połowę lat dziewięćdziesiątych. 8-zaworowy benzyniak był montowany w takich legendach z gamy Renault jak Megane pierwszej generacji, pionierski Scenic czy Clio drugiej generacji. Przestarzała konstrukcja nie stanowiła przeszkody? W gamie Dacii była raczej jednym z największych atutów. Bo po pierwsze nie windowała ceny wyprodukowania pojazdu, a po drugie sprawiała że serwis auta stawał się zdecydowanie mniej problematyczny.

Silnik 1.6 8v K7M Dacia - prosta technologia, niska… moc

Jednostka K7M ma 1598 cm3 pojemności, 4 cylindry i 8 zaworów. Choć blok jest odlany z żeliwa, budulcem dla głowicy stało się aluminium. Moc? Zdarzały się wersje, które oferowały tylko 75 koni mechanicznych. Te pojawiały się jednak głównie w gamie Renault i to też przede wszystkim pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W przypadku Dacii standem było już raczej stado 86 koni mechanicznych. Moment obrotowy? Ten był symboliczny. W okolicy 3000 obr./min. pod prawym pedałem do dyspozycji kierowcy pozostawało 128 Nm.

reklama reklama



Zobacz również: Renault 1.6 16v K4M - awarie, problemy, opinie

Pomijając prostotę, dużą zaletą silnika 1.6 8v K7M Dacii jest mało problematyczny serwis. Podstawą udanej eksploatacji benzyniaka jest regularna wymiana oleju silnikowego. Tą należy powtarzać co 15 tysięcy kilometrów, ewentualnie raz w roku. Co 40 tysięcy kilometrów właściciel samochodu powinien kontrolować luz zaworowy, a co 120 tysięcy kilometrów zmieniać pasek rozrządu. Podstawowy serwis silnika 1.6 8v Dacii nie jest drogi. Dla przykładu zestaw nowego paska rozrządu potrafi kosztować niespełna 100 złotych.

Silnik 1.6 8v K7M Dacia - modele samochodów:

Renault: Megane, Renault Scenic, Renault Clio II

Dacia: Logan I, Dacia Sandero I, Dacia Lodgy, Dacia Dokker

Silnik 1.6 8v K7M Dacia - przykładowe dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie paliwa Logan I 86 KM 128 Nm 14,3 s. 163 km/h 7,3 l. Sandero I 86 KM 128 Nm 11,5 s. 174 km/h 7,0 l.

Silnik 1.6 8v Dacii nie jest typem jeżdżącym na kropelce. Realnie w przypadku miejskiej eksploatacji Logana spalanie sięgnie 10 litrów benzyny. W dzisiejszych czasach taki wynik jest abstrakcyjny. Mimo wszystko jeszcze nie dyskredytuje jednostki. Szczególnie że z dużą łatwością i przy ograniczonych kosztach można przerobić go na zasilanie LPG. A w takim przypadku koszt pokonania każdych stu kilometrów spadnie dokładnie o… połowę! Co ciekawe, kupujący może poszukać np. Loganów czy Sandero, które zostały wyposażone w instalację gazową już w salonie sprzedaży.