Silnik 1.2 Turbo Toyota - awarie, problemy, opinie

Toyota bardzo długo upierała się przy silnikach wolnossących. I o ile Japończykom udało się zmusić takie konstrukcje jak chociażby 1.6 Valvematic do spełniania restrykcyjnych norm emisji spalin, benzyniak nie potrafił jednego. Nadal okazywał się mało dynamiczny! W roku 2015 nowoczesność nabrała nowego znaczenia w ofercie Toyoty. To w tym momencie do sprzedaży wszedł nowy silnik benzynowy o pojemności 1.2 litra. Motor ma 4 cylindry, 16 zaworów i rozrząd sterowany za pomocą łańcucha. Został jednak uzupełniony turbosprężarką i intercoolerem oraz bezpośrednim wtryskiem paliwa D-4T.

Z pojemności na poziomie 1196 cm3 Japończykom udało się wygenerować 116 koni mechanicznych mocy. Wartość ta jest osiągana w przedziale 5200 - 5600 obr./min. Moment obrotowy wynosi 185 Nm. Jednostka daje dostęp do niego w przedziale 1500 - 4000 obr./min. Suche możliwości benzyniaka 1.2 Turbo o oznaczeniu 8NR-FTS stanowią dopiero wprowadzenie. Szczególnie że silnik wyróżniał się też na rynku pod względem efektywności termicznej i paliwowej. W pierwszym przypadku osiągał wskaźnik na poziomie 36 proc. - a był to jeden z lepszych wyników na rynku motoryzacyjnym w roku 2015.

Silnik 1.2 Turbo D-4T Toyota - co daje VVT-iW?

Poza tym częścią nowej jednostki napędowej Toyoty stał się również system VVT-iW, czyli Variable Valve Timing - intelligent Wide. To już kolejny raz, w którym Japończycy ingerują w fazy rozrządu. Co zrobili tym razem? Za jego nowoczesnego układu sterownik silnika może regulować otwarcie zaworów dolotowych i wylotowych. To oznacza mniej więcej tyle, że istnieje możliwość przełączenia motoru z pracy w cyklu Otto na pracę w cyklu Atkinsona. Skutek? W ten sposób Toyocie udało się mocno obniżyć zapotrzebowanie motoru na paliwo, a do tego poprawione zostały osiągi.

Silnik 1.2 Turbo Toyoty pioniersko zaczął być montowany w modelu Auris drugiej generacji w wersji po liftingu. Następnie trafił pod maskę m.in. hitowego C-HR-a oraz Corolli sprzedawanej na rynku chińskim. Wprowadzenie do oferty motoru 1.2 D-4T okazało się strzałem w dziesiątkę. Szczególnie że jednostka do tej pory cieszy się świetnymi opiniami kierowców. Jedyny wymóg? Prowadzący musi pamiętać o regularnych wizytach serwisowych. Olej powinien wymieniać średnio co 15 tysięcy kilometrów, ewentualnie raz w roku. Razem ze smarowidłem należy zmienić część filtrów.

Silnik 1.2 Turbo Toyota - dane techniczne producenta: