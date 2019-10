Silnik 1.6 Duratec Ti-VCT Ford - awarie, problemy, opinie

Trzon sprzedaży dla europejskiego oddziału Forda stanowi model Focus. A kluczem do sukcesu w segmencie C jeszcze w drugiej dekadzie XXI wieku był silnik benzynowy o pojemności 1.6 litra. Oczywiście Amerykanie mieli taką jednostkę w swojej ofercie. Motor 1.6 Duratec Ti-VCT ma 1596 cm3 pojemności, 4 cylindry, 16 zaworów i wielopunktowy wtrysk paliwa. To silnik wolnossący z rodziny Sigma, który został wyposażony przez inżynierów m.in. w system Ti-VCT (chodzi o zmienne fazy rozrządu zarówno dla zaworów ssących, jak i wydechowych). To sprawiło, że w momencie debiutu w roku 2004 mógł się pochwalić spełnieniem norm emisji spalin Euro 5.

Silnik 1.6 Duratec Ti-VCT Ford - wersje mocy:

105 KM, 150 Nm

110 KM, 152 Nm

115 KM, 155 Nm

120 KM, 160 Nm

125 KM, 160 Nm

134 KM, 160 Nm

Silnik 1.6 Duratec Ti-VCT Ford - modele samochodów:

Focus

C-Max

Mondeo

Fiesta

Silnik 1.6 Duratec Ti-VCT Ford - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w l na 100 km Focus II 115 KM 155 Nm 10,8 s. 190 km/h 6,6 Focus III 125 KM 160 Nm 10,9 s. 196 km/h 5,9 C-Max 105 KM 150 Nm 13,5 s. 177 km/h 6,9 Mondeo 120 KM 160 Nm 12,3 s. 195 km/h 6,8

Silnik 1.6 Duratec Ti-VCT Forda ma taką urodę, że z czasem zaczyna spalać olej silnikowy. To w zasadzie normalny efekt, który mimo wszystko nakłada na kierowcę dodatkowe wymogi. Bo prowadzący musi pamiętać nie tylko o regularnej wymianie smarowidła co rok lub 15 - 20 tysięcy kilometrów, ale przede wszystkim kontroli jego stanu i uzupełnianiu ewentualnych ubytków między przeglądami. Właściciel Forda, który o tym zapomni, naraża jednostkę napędową na awarię wariatora zmiennych faz rozrządu. W tym benzyniaku inżynierowie zastosowali dwa koła, z których każde kosztuje około 400 złotych.

W silniku 1.6 Duratec Ti-VCT Forda delikatne bywają też elementy osprzętu. Znane są awarie m.in. takich elementów jak cewki zapłonowe, sonda lambda czy czujnik położenia wału korbowego. Całe szczęście usterki nie przytrafiają się na ogół wcześniej niż po pokonaniu blisko 200 tysięcy kilometrów. Przy podobnym interwale pojawiają się drobne nieszczelności. Te dotyczą układu chłodzącego. Choć ciężko mówić w tym przypadku o poważnych uszkodzeniach, usterka może być brzemienna w skutkach. Zaniedbane wycieki są w stanie doprowadzić nawet do przegrzania silnika, a przegrzany motor będzie się nadawał wyłącznie do remontu.