Silnik 2.0 16v HPI PSA - awarie, problemy, opinie

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Francuzi doszli do wniosku, że wtrysk typu bezpośredniego może się sprawdzić nie tylko w przypadku motorów diesla. I tak właśnie powstał silnik 2.0 16v HPI. Jednostka ma 1997 cm3 pojemności, 4 cylindry, 16 zaworów i wtryskiwacze, które dostarczają paliwo bezpośrednio do komory spalania. Co nowoczesna technologia zagwarantowała benzyniakowi? Przede wszystkim dała mu wysoką kulturę pracy. Poza tym jednostka oferuje 140 koni mechanicznych (przy 6000 obr./min.) i 192 Nm momentu obrotowego (przy 4000 obr./min.).

Silnik 2.0 16v HPI - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Spalanie w mieście/średnio/w trasie w l na 100 km Citroen C5 I 140 KM 192 Nm 10,6 s. 210 km/h 10,3/7,5/6,0 Peugeot 406 140 KM 192 Nm 10,6 s. 210 km/h 10,3/7,5/6,0

Silnik 2.0 HPI o oznaczeniu EW10 D lub RLZ nie przetrwał zbyt długo w gamie Citroena i Peugeota. Jednostka była oferowana od roku 2000, a została wycofana z produkcji już trzy lata później. Czemu Francuzi tak szybko wycofali się ze swojego pomysłu? Powodów było co najmniej kilka. Po pierwsze kierowcy nieufnie patrzyli w stronę nowoczesnej technologii wtryskowej. A to zadecydowało o bardzo słabych wynikach sprzedaży. Po drugie benzyniak nie okazywał się ani wybitnie dynamiczny, ani też specjalnie oszczędny w czasie codziennej eksploatacji. Po trzecie dość szybko zaczęły się jego problemy techniczne.

Silnik 2.0 16v HPI PSA był oferowany wyłącznie w dwóch modelach - mowa o Citroenie C5 I i Peugeocie 406. W obydwu typologia podstawowej awarii była taka sama. Samochód sygnalizował problem mówiący o złym składzie spalin, po czym w momencie przechodził w… tryb awaryjny. Skutek? Kosmiczne spalanie i absolutny brak mocy. Usterka występuje nagminnie i jest więcej niż denerwująca. Kłopot z nią polega jednak na tym, że jej przyczyna może leżeć w serii uszkodzeń. Zły skład spalin może powodować zanieczyszczone paliwo, uszkodzony katalizator lub sonda lambda, awarie elektroniki czy cewek zapłonowych lub zabrudzenie EGR.

Silnik 2.0 16v HPI PSA - Antipolution Fault?

Pojawienie się kontroli dotyczącej spalin w silniku 2.0 HPI Citroena i Peugeota jest zmorą właścicieli. To scenariusz o tyle czarny, że czasami właściciel zdąży wydać kilka tysięcy złotych na kolejno wymieniane elementy, zanim mechanikowi uda się postawić prawdziwą diagnozę i na dobre uporać z problemem. I choć skład spalin to najczęstsze zmartwienie, nie wyczerpuje ono jeszcze listy awarii silnika 2.0 HPI koncernu PSA. W jednostce psują się też wtryskiwacze i pompy paliwowe. Powód? Te są wrażliwe na jakość paliwa. Poza tym gdy motor zaczyna mieć problemy z rozruchem, to może oznaczać uszkodzenie regulatora ciśnienia.