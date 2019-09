Silnik 1.2 16v D4F Renault - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.2 16v D4F Renault został zaprezentowany w grudniu roku 2000. W stosunku do poprzednika, nie wykonał zasadniczego skoku naprzód. Inżynierowie skupili się bowiem przede wszystkim na przeprojektowaniu głowicy. Teraz otrzymała ona 16 zamiast 8 zaworów. Poza tym benzyniak nadal miał 4 cylindry, i nadal jego blok był żeliwny, a głowica aluminiowa. Skutek prac był jeden i dotyczył wzrostu mocy. Od tego momentu jednostka oferowała 75 koni mechanicznych. I choć nadal nie kipiała siłą, cel dla Francuzów był inni. Potrzebowali całkiem dynamicznego, ale mimo wszystko oszczędnego silnika służącego do napędu hatchbacków segmentu A i B.

Tak opracowana konstrukcja weszła do oferty Renault Clio drugiej generacji i praktycznie z miejsca stała się hitem sprzedaży. Temu ciężko się jednak dziwić. W końcu silnik 1.2 16v D4F sprawia, że miejski hatchback osiąga pierwszą setkę już w 13 sekund, a do tego spala w cyklu miejskim często mniej niż 8 litrów benzyny. Kolejne stadium rozwojowe dla benzyniaka pojawiło się na horyzoncie w roku 2004. To wtedy motor przeszedł kolejną modernizację. Tym razem inżynierowie przekonstruowali dolot i zastosowali większy filtr powietrza. W ten sposób silnik zaczął wyżej rozwijać moment obrotowy - zamiast przy 3500 to przy 4250 obr./min.

Silnik 1.2 16v D4F Renault - trzy modernizacje i turbo

W roku 2005 silnik 1.2 16v D4F Renault otrzymał kolejne zmiany. Tym razem dotyczyły one wałka rozrządu. W roku 2007 z kolei pojawiła się na rynku wersja dysponująca doładowaniem. Dodanie turbosprężarki nie wyczerpywało jednak prac inżynieryjnych. Bo żeby motor mógł poradzić sobie z większym obciążeniem, Francuzi wzmocnili też m.in. elementy jego głowicy. Benzyniak 1,2 TCe otrzymał oznaczenie D4FT i zaoferował kierowcom 101 koni mechanicznych i 145 Nm momentu obrotowego. W tej wersji konstrukcja jest chwalona za dobre osiągi, wysoką elastyczność oraz oszczędność.

Zobacz również: Renault 1.6 16v K4M - awarie, problemy, opinie

To jednak nie koniec zalet. Identycznie jak wolnossący wariant, silnik 1.2 TCe D4FT z uwagi na zastosowanie wtrysku wielopunktowego świetnie współpracuje z popularnymi w Polsce instalacjami LPG. Problemy z zasilaniem gazem zaczęły się dopiero w roku 2012. To wtedy na rynku zadebiutował nowy motor nowej generacji 1.2 TCe. Jednostka o oznaczeniu H5Ft powstawała przy współpracy z inżynierami Nissana. Na drodze prac konstrukcyjnych została wyposażona m.in. w bezpośredni wtrysk paliwa oraz łańcuch rozrządu.

Silnik 1.2 16v D4F Renault - modele samochodów: