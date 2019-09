Silnik 1.2 EcoTec/TwinPort Opel - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.2 EcoTec zadebiutował pod maską Opla Corsy B w roku 1996. Zadanie postawione przed jednostką było dwojakie. Po pierwsze miał być wolumenowy - Niemcy liczyli, że stanie się ulubieńcem kierowców. Po drugie stanowił powiew świeżości w ofercie skierowanej do segmentu B. Jednostka wywodzi się w rodziny Family 0. A to oznacza żeliwny blok i aluminiową głowicę, 4 cylindry i 16 zaworów. W pierwszej wersji benzyniak był w stanie zaoferować kierowcy 65 lub 75 koni mechanicznych. Tak, moc stała się raczej symboliczna. Druga generacja Corsy była jednak autem stosunkowo lekkim. Motor spisywał się zatem dobrze podczas napędzania hatchbacka.

Silnik 1.2 EcoTec Opla: miał w sumie dwie modernizacje

W roku 2002 Niemcy po raz pierwszy zmodernizowali benzyniaka. Zasadnicze zmiany były przede wszystkim cztery. W pierwszej kolejności jednostka zyskała nową nazwę - od teraz pojawiała się w gamie jako 1.2 TwinPort. Poza tym wzrosła pojemność silnika z 1199 do 1229 cm3 oraz inżynierowie zastosowali zmienną długość kanałów dolotowych. Użycie tej technologii pozwoliło na regulację ilości powietrza wtłaczanego do komory spalania. To z kolei poskutkowało innym sposobem rozwijania momentu obrotowego oraz wzrostem mocy. Benzyniak 1.2 TwinPort oferował już 80 koni mechanicznych.

W okolicy początków drugiej dekady XXI wieku Niemcy po raz kolejny zmodernizowali konstrukcję 1.2-litrowego benzyniaka. Od tego momentu można mówić o pojawieniu się w gamie jednostki 1.2 EcoFlex. Pojemność pozostała bez zmian. Nowością stał się system zmiennych faz rozrządu DCVCP. Za jego sprawą zwiększone zostały możliwości motoru, a do tego Oplowi udało się zoptymalizować zapotrzebowanie na paliwo przy niskich, miejskich prędkościach. Do sprzedaży ponownie trafiły jednak dwa warianty mocy. Słabszy dysponował stadem 69, a mocniejszy 84 koni mechanicznych.

Silnik 1.2 Opel - oznaczenia wersji:

Oznaczenie Nazwa Pojemność Moc Moment obrotowy X12XE EcoTec 1199 cm3 65 KM 110 Nm Z12XE EcoTec 1199 cm3 75 KM 110 Nm Z12XEP TwinPort 1229 cm3 80 KM 110 Nm A12XEL EcoFlex 1229 cm3 69 KM 115 Nm A12XER EcoFlex 1229 cm3 86 KM 115 Nm

4-cylindrowy benzyniak o pojemności 1.2 litra powstał przede wszystkim z myślą o hitowej Corsie. Motor pojawiał się jednak nie tylko w segmencie B. Niemcy dość szybko zaimportowali go również do modeli sprzedawanych w segmencie A. Przykład? Doskonały stanowi chociażby Agila czy Adam. Jednostka wypadła ze sprzedaży dopiero w roku 2019 - a to oznacza, że była sprzedawana przez 23 lata! Co więcej, w polskiej ofercie występowała też w wariancie zasilanym LPG. Montaż instalacji już w salonie sprawiał, że kierowca nie obawiał się utraty gwarancji. Z drugiej strony mógł się cieszyć jazdą za grosze.