Silnik 1.6 GDI G4FD Kia Hyundai - awarie, problemy, opinie

W roku 2010 rodzina motorów benzynowy Gamma opracowana przez inżynierów Kii i Hyundaia zyskała nowego brata. Stał się nim silnik 1.6 GDI G4FD. Jednostka posiada 4 cylindry i 16 zaworów. Poza tym została wyposażona w zmienne fazy rozrządu, mechaniczne popychacze zaworowe, aluminiowy blok i głowicę oraz nie jeden, a dwa łańcuchy rozrządu (drugi spina wałki). O ile do tego momentu wtrysk w silnikach Gamma był realizowany pośrednio, o tyle w tym przypadku inżynierowie zastosowali wtryskiwacze bezpośrednie. A to pozwoliło na wygenerowanie większej mocy oraz obniżenie zapotrzebowania na paliwo.

Silnik 1.6 GDI G4FD Kia Hyundai - od 135 do… 204 koni mechanicznych!

Początkowo silnik 1.6 GDI Kii i Hyundaia rozwijał 135 koni mechanicznych i 164 Nm momentu obrotowego. Z czasem jego możliwości zostały rozbudowane do 140 koni mechanicznych i 167 Nm momentu obrotowego. Na wzmocnieniu wolnossącego benzyniaka prace Koreańczyków jednak nie zakończyły się. Bo jednostka otrzymała również doładowanie. W ten sposób powstał silnik 1.6 T-GDI G4FJ. Jego zalety? Oferował wyższą kulturę pracy i przede wszystkim bardzo przyzwoite osiągi. Drugą z cech udało się osiągnąć poprzez znaczący wzrost mocy. Motor T-GDI był oferowany w trzech wariantach: 177 KM i 265 Nm, 186 KM i 265 Nm lub 204 KM i 265 Nm.

Produkcja silnika 1.6 GDI G4FD i 1.6 T-GDI G4FJ w przypadku rynku europejskiego została powierzona zakładowi na Słowacji - to zagwarantowało mu oczekiwaną jakość. Jednostki dedykowane pozostałym rynkom świata były montowane m.in. w Chinach, Korei i Indiach. Ogromną zaletą nowoczesnych benzyniaków Kii i Hyundaia stała się wszechstronność. Motory były bowiem montowane nie tylko w hatchbackach segmentu C. Dość szybko zaczęły być spotykane również w autach sportowych, sedanach segmentu D oraz crossoverach pokroju Sportage czy ix35.

Silnik 1.6 GDI G4FD Kia Hyundai - dane techniczne producenta:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Spalanie miasto/średnio/trasa w l na 100 km i30 II 135 KM 164 Nm 9,9 s. 195 km/h 7,7/5,7/4,6 Sportage III 135 KM 164 Nm 11,1 s. 178 km/h 8,2/6,8/6,0 Veloster 140 KM 167 Nm 9,7 s. 201 km/h 7,1/5,9/5,3 Tucson III 177 KM 265 Nm 9,2 s. 203 km/h 9,8/7,3/5,8 Cee`d II GT 204 KM 265 Nm 7,7 s. 230 km/h 9,7/7,4/6,1

Silnik 1.6 GDI G4FD Kii i Hyundaia był nieco zbyt słaby, aby zapewnić dobre osiągi crossoverowi. W modelach kompaktowych sprawdzał się jednak wyśmienicie! Dużo lepiej we wszystkich modelach sprawdzały się wersje doładowane. Dynamika oferowana przez silnik 1.6 T-GDI G4FJ była dużo bardziej zadowalająca. Co z serwisowaniem? Obydwa benzyniaki nie są mocno wymagające. Przede wszystkim kierowca powinien pamiętać o regularnej wymianie oleju i filtrów. Producent mówi o zalewaniu nowego smarowidła w ilości 3,3 litra co 15 tysięcy kilometrów lub rok. Serwisy radzą jednak skrócić interwał do 10 tysięcy kilometrów.