1.3 MultiJet Fiat

Top 10: Diesle bez koła dwumasowego. Proste i tańsze w obsłudze!

Diesel 1.3 MultiJet stanowi ciekawą propozycję z kilku powodów. Choć ma niewielką pojemność, oferuje co najmniej 70 koni mechanicznych. I choć posiada włoskie logo na pokrywie, tak naprawdę był produkowany w... Polsce! Jednostka była montowana w całej gamie samochodów koncernu FCA. W ciągu dekady produkcji dała się poznać jako konstrukcja w miarę niezawodna i wybitnie oszczędna. W których wersjach brakuje koła dwumasowego? Mowa przede wszystkim o wariancie 70- i 75-konnym montowanych m.in. w Pandzie, Grande Punto czy 500.

1.4 HDI Citroen/Peugeot/Toyota

Diesel 1.4 HDI nie był szczytowym osiągnięciem francuskich konstruktorów. A decydowały o tym przede wszystkim... osiągi. Tak, jednostka posiadała wtrysk typu common rail i potrafiła jeździć na przysłowiowej kropelce. Z drugiej strony moc na poziomie 68 koni mechanicznych nie była w stanie zagwarantować osiągów nawet takiemu mikrusowi jak Toyota Aygo czy Citroen C1! Ograniczony poziom skomplikowania do minimum przyniósł jednostce jednak pewną zaletę. A tą jest brak koła dwumasowego. Skutek? Podczas wymiany sprzęgła kierowca jest o dobre kilkaset złotych do przodu.

1.4 TDI Volkswagen/Skoda/Audi

Na początku nowego millenium jasne stało się to, że Grupa Volkswagena potrzebuje małolitrażowego diesla. Skutek? Inżynierowie wzięli świetnie znany motor 1.9 TDI, a następnie pozbawili go jednego cylindra. Zabieg poskutkował stworzeniem oszczędnego, ale i śmiesznie brzmiącego ropniaka, który dość szybko trafił pod maski takich hitów sprzedaży jak Polo, Fabia czy Ibiza. Duża zaleta tej konstrukcji? Podczas jej projektowania twórcy nie zdecydowali się na zastosowanie koła dwumasowego. To obniża koszty ewentualnej obsługi. Dotyczy to wszystkich wersji - o mocy od 70 do 80 koni mechanicznych.

1.4 D-4D Toyota

Toyota raczej nigdy nie przepadała za silnikami diesla. Jej inżynierowie szczególnie ukochali sobie benzyniaki! To jednak jeszcze nie oznacza, że nie potrafili stworzyć świetnej jednostki wysokoprężnej. A najlepszy dowód na poparcie tezy stanowi motor 1.4 D-4D. Małolitrażowy silnik otrzymał wtrysk typu common rail, doładowanie ze zmienną geometrią łopatek oraz intercooler. Do roku 2008 nie był jednak wyposażany w filtr cząstek stałych, a do tego nie posiada koła dwumasowego. 90-konna jednostka oferuje nie tylko dobre osiągi i jest wybitnie oszczędna. Potrafi też bezawaryjnie pokonywać kilometry. Do tego była montowana w takich hitach jak Yaris, Corolla czy Auris.