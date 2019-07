Silnik 1.4 T-Jet Fiat - awarie, problemy, opinie

W roku 2007 Włosi zaprezentowali nowy silnik nazwany 1.4 T-Jet. Jednostka wywodzi się z rodziny FIRE, a to zagwarantowało jej dość prostą bazę technologiczną. Motor otrzymał żeliwny blok, wał korbowy odlany ze stali, aluminiową i 16-zaworową głowicę oraz klasyczną, 4-cylindrową konstrukcję. Napęd rozrządu został oparty o pasek - ten jest naprawdę tani w wymianie. Inżynierowie nie chcieli też eksperymentować z wtryskiem. Dostarczanie mieszanki paliwowej do komory spalania było zatem realizowane pośrednio.

Silnik 1.4 T-Jet otrzymał tak naprawdę dwa rozwiązania, które w 2007 roku w zasadzie nie były już innowacjami. Pierwszym stało się doładowanie. W wersjach słabszych FCA montowało turbosprężarkę markowaną logo IHI. Topowe warianty w postaci chociażby wersji 180-konnej były wyposażane w mechanizm produkowany przez Garetta. Drugim nieco bardziej zaawansowanym elementem stało się sprzęgło uzupełnione kołem dwumasowym. To było standardem w mocniejszych wersjach.

reklama reklama



Zobacz również: Silnik 1.2 FIRE Fiat - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.4 T-Jet Fiat - seria modeli i wariantów mocy

Silnik 1.4 T-Jet Fiata dość szybko wszedł do szerokiej gamy modelowej koncernu FCA. Był montowany w Fiatach Bravo II, Linea, 500L czy Tipo, Abarthach 500, 600 i Grande Punto, Lancii Delta oraz Alfach Romeo MiTo i Giulietta. Co więcej, otrzymał serię wariantów mocy. Na rynku pojawiały się wersje oferujące 105, 120, 135, 145, 150, 155, 160, 165, 180, 190, a nawet 200 koni mechanicznych. Zalety jednostki? Silnik 1.4 T-Jet z jednej strony oferował naprawdę dobre osiągi. Z drugiej wyważał je z rozsądnym zapotrzebowaniem na paliwo.

To jednak jeszcze nie koniec. Bo pośredni wtrysk dał jednostce dość zasadniczą przewagę nad takimi konstrukcjami jak 1.4 TSI koncernu Volkswagena czy 1.6 THP znanymi z aut PSA. Już za 3 tysiące złotych kierowca mógł przerobić motor na zasilanie gazem. A LPG sprawiało, że włoski benzyniak zaczynał jeździć za grosze! Potężną zaletą silnika 1.4 T-Jet Fiata jest też wysoka trwałość. Regularnie serwisowane egzemplarze bez większych awarii spokojnie pokonują przebiegi wynoszące 200 - 250 tysięcy kilometrów.

Zobacz również: Silnik 1.0 i 0.9 TwinAir - awarie, problemy, opinie

Co oznacza regularny serwis silnika 1.4 T-Jet? To przede wszystkim okresowa wymiana oleju. Producent w zależności od wersji przewiduje stosowanie 2,9 litra smarowidła o parametrach 5W-40 lub 10W-50. Płyn należy zmieniać do 2 lata lub 30 tysięcy kilometrów. Gdy kierowca nie pokonuje autem więcej niż 10 tysięcy kilometrów rocznie, interwał warto skrócić do 12 miesięcy. Okresowej wymianie podlega też pasek rozrządu. Nowy napęd należy montować co 120 tysięcy kilometrów. A wykonanie procedury jest tanie - zestaw części kosztuje już 160 złotych.