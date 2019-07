Silnik 1.6 FSI Volkswagen - awarie, problemy, opinie

Volkswagen pod koniec lat dziewięćdziesiątych dysponował bazą sprawdzonych jednostek napędowych. Niestety miały one zasadniczą wadę - konkretnie były przestarzałe. Dominujący w segmencie C motor 1.6 8v okazywał się przeciętnie dynamiczny i stosunkowo paliwożerny. Niemcy postanowili zmienić tą sytuację. A pierwszą z serii innowacji pokazali już w roku 2001. Mowa o jednostce 1.6 FSI dysponującej bezpośrednim wtryskiem paliwa. Benzyniak początkowo trafił pod maskę Golfa IV, Bory i Audi A2. Z czasem gama modelowa została rozszerzona o takie modele jak Golf V, Jetta V, Eos, Touran I, Passat B6, Audi A3 II czy Skoda Octavia II.

Silnik 1.6 FSI - 20 proc. paliwa mniej, 15 proc. mocy więcej

Nowoczesna technologia dostarczania benzyny do komory spalania przyniosła trzy zalety. Nawet o 15 - 20 proc. obniżyła wyniki spalania, a do tego pozwoliła na wygenerowanie 110 lub 155 koni mechanicznych z pojemności 1598 cm3 oraz mocno poprawiła kulturę pracy jednostki napędowej. 4-cylindrowa konstrukcja posiada żeliwny blok i aluminiową głowicę. Do tego pompa wysokiego ciśnienia generuje 110 barów, a redukcja gazów wydechowych osiągnęła wskaźnik na poziomie 35 proc. w stosunku do silnika 1.6 MPI.

Niemcy stworzyli w sumie cztery wersje benzyniaka 1.6 FSI. Model o oznaczeniu BAD montowany na początku produkcji dysponuje mocą 110 KM i posiada pasek rozrządu. Modele BAG, BLF i BLP mają 115 KM i łańcuch rozrządu. Wady? Z polskiego punktu widzenia silnik miał jedną zasadniczą - technologia bezpośredniego wtrysku mocno utrudniła montaż instalacji LPG. Dekadę temu do silnika FSI dało się zamontować wyłącznie instalację dotryskującą benzynę - co obniżało oszczędności. Dodatkowo montaż układu kosztował jakieś 5 - 6 tysięcy złotych.

1.6 FSI vs. 1.6 MPI - dane techniczne producenta:

Volkswagen Golf IV

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Spalanie miasto/średnio/trasa w l na 100 km Golf IV 1.6 FSI 110 KM 155 Nm 10,6 s. 194 km/h 7,9/6,2/5,2 Golf IV 1.6 MPI 101 KM 145 Nm 10,9 s. 188 km/h 8,9/7,4/5,5

Audi A3 II

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Spalanie miasto/średnio/trasa w l na 100 km A3 1.6 FSI 115 KM 155 Nm 11,1 s. 196 km/h 8,8/6,6/5,3 A3 1.6 MPI 102 KM 148 Nm 12,1 s. 185 km/h 9,5/6,9/5,4

Z punktu widzenia zaleceń serwisowych producenta silnik 1.6 FSI nie jest mocno problematyczny. Wymaga wymiany 4,7 litra oleju raz na rok lub co 15 tysięcy kilometrów, filtra paliwa co 60 tysięcy kilometrów i ewentualnie paska rozrządu co 90 tysięcy kilometrów. Czy to przekonało kierowców? Niestety nie. Benzyniak 1.6 FSI nigdy nie zdobył popularności w gamie Volkswagena, Skody czy Audi. Kierowcy patrzyli na nowoczesną technologię wtryskową podejrzliwie i nadal decydowali się przede wszystkim na motor 1.6 MPI. Skutek? Już w roku 2008 Niemcu skapitulowali i wycofali benzyniaka ze sprzedaży.