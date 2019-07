Silnik 1.2 FIRE Fiat - awarie, problemy, opinie

Rodzina silników FIRE narodziła się w gamie Fiata w roku 1985. To moment, w którym hitem sprzedaży we włoskich salonach było modnie wystylizowane Uno. Z technologicznego punktu widzenia jednostki były niezwykle proste. Debiutowały jeszcze z wtryskiem jednopunktowym SPI. Wtrysk wielopunktowy MPI otrzymały dopiero w roku 1993. Co oznacza skrót FIRE? Rozwinięciem jest Fully Integrated Robotised Engine. A nazwa ta odnosi się do procesu produkcji - chodziło o jego robotyzację.

Silnik 1.2 FIRE Fiat - prezentacja w roku 1993

Początkowo włoskie benzyniaki małolitrażowe występowały w trzech pojemnościach - 0.8, 1.0 i 1.1. Silnik 1.2 FIRE Fiata ujrzał światło dzienne na początku lat dziewięćdziesiątych, a konkretnie w roku 1993. W pierwszej fazie produkcji występował w dwóch wariantach mocy - 60 i 75 koni mechanicznych. Były to wersje 8-zaworowe. W roku 1997 w sprzedaży pojawił się model silnika nazwana Super FIRE. W jego przypadku głowica stała się 16-zaworowa, a moc dochodziła nawet do 86 koni mechanicznych.

Jedna z ostatnich faz rozwojowych w dziejach silnika 1.2 FIRE Fiata miała miejsce w roku 2007. To wtedy w sprzedaży zadebiutował model 500 i 8-zaworowa wersja jednostki dysponująca mocą na poziomie 69 koni mechanicznych. O ile nazwa FIRE jest obecna na rynku motoryzacyjnym od ponad trzech dekad, o tyle modele o pojemności 1.2 litra są montowane w fabrykach od przeszło ćwierćwiecza. W tym czasie zagościły pod maską w sumie co najmniej kilkunastu modeli.

Silnik 1.2 FIRE Fiat - lista modeli

Punto I

Bravo I

Brava I

Palio

Stilo

Panda II

Panda III

Idea

Ypsilon II

Grande Punto

500

Ford Ka

Punto II

Silnik 1.2 FIRE Fiat - dane techniczne:

Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Spalanie miasto/średnio/trasa w l na 100 km Fiat Punto I 1.2 8v 60 KM 98 Nm 17,5 s. 150 km/h 7,5/6,8/5,5 Fiat Stilo 1.2 16v 80 KM 114 Nm 13,8 s. 170 km/h 8,3/6,5/5,5 Fiat 500 1.2 8v 69 KM 102 Nm 12,9 s. 160 km/h 6,4/5,1/4,3

Silnik 1.2 FIRE Fiata ma pojemność 1242 cm3. Został wyposażony przez inżynierów w żeliwny blok i aluminiową głowicę. 4-cylindrowa, rzędowa jednostka występuje w wersji z 8- lub 16-zaworową głowicą. Konstrukcja jest niezwykle prosta. A to daje jej dość zasadniczą zaletę - pozwala na łatwą adaptację do zasilania LPG. Prawidłowo zamontowany układ gazowy obniża koszty zakupu paliwa, ale też będzie bezawaryjnie eksploatowany latami.