Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyota - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyoty został zaprezentowany w roku 2008. Jednostka o oznaczeniu 1NR-FE była skrojona przede wszystkim pod kątem potrzeb europejskich klientów i powstała z myślą o nowych normach emisji spalin. Jakie były szczegóły technologiczne? Benzyniak ma 1329 cm3 pojemności, a do tego został wyposażony w 4 cylindry i 16-zaworową głowicę. Wtrysk paliwa jest realizowany wielopunktowo, a do tego konstrukcja jest uzupełniona systemem Dual VVT-i. Co to oznacza? Podwójne zmienne fazy rozrządu - zarówno dla zaworów ssących, jak i dolotowych.

Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyota - technologia z... Formuły 1!

Oczywiście na tym nie kończą się szczegóły technologiczne dotyczące silnika 1.33 Dual VVT-i Toyoty. Inżynierowie podczas prac nad jednostką dużo pracy poświęcili optymalizacji dolotu. Przepływ powietrza w kanałach był sprawdzany na mocy komputerowej symulacji. To pozwoliło na wygładzenie powierzchni i uzyskanie maksymalnego poziomu natlenienia komory spalania. Dodatkowo japońscy twórcy uzupełnili konstrukcję ceramidem węglowym. To materiał, który zazwyczaj jest wykorzystywany w Formule 1 i ma dość prostą funkcję - pozwala obniżyć siłę tarcia w silniku.

Benzyniak nowego typu był parowany z nową przekładnią manualną o 6 biegach. Toyota zapewniała, że mechanizm jest aż o 11 proc. mniejszy od 5-biegowego odpowiednia, a do tego do jego budowy wykorzystanych zostało aż o 15 proc. komponentów mniej. I tak zaprojektowany układ napędowy zaczął być szybko montowany w serii hitów sprzedaży - mowa o Yarisie II, Aurisie I i II oraz Corolli.

Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyota - 101 lub 99 koni mechanicznych

Silnik 1.33 Dual VVT-i Toyoty występował w dwóch konfiguracjach. W pierwszej dostosowanej do wymogów normy Euro 4 oferuje 101 koni mechanicznych i moment obrotowy o wartości 132 Nm. W drugiej - spełniającej standard normy Euro 5 - generuje 99 koni mechanicznych i 128 Nm momentu obrotowego. Zalety jednostki? Kierowcy podkreślali jej wysoką kulturę pracy, a do tego dobrą elastyczność. Poza tym japoński benzyniak dość dobrze współpracuje z instalacjami zasilania LPG. Wady? W segmencie C motorowi nieco brakuje krzepy.