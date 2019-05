Silniki Mercedesa - oznaczenia jednostek benzynowych

Mercedes od lat szczególnie słynął za sprawą swoich wolnossących diesli. Jednostki znane z modeli W123 i W124 były w stanie pokonać nawet dwa miliony kilometrów bez remontu. I choć to technologia wysokoprężna na lata przejęła pierwsze skrzypce, Niemcy dość chętnie opracowywali też nowe silniki benzynowe. Konstrukcji jest na tyle dużo, że po ich zebraniu w jednym miejscu powstała naprawdę długa lista!

reklama reklama



Silniki Mercedesa - oznaczenia benzyniaków - jednostki R3:

M 160 - silnik o pojemności 0.6 lub 0.7 litra produkowany w latach 1998 - 2007, posiada aluminiową głowicę i blok oraz pojedynczą turbosprężarkę. Jednostka była montowana głównie w Smarcie City Coupe i City Cabrio oraz oferuje moc od 60 do 137 koni mechanicznych.

M 160 E06 LA - pojemność 0.6 litra moc od 61 do 95 KM

M 160 E07 LA - pojemność 0.7 litra moc od 68 do 137 KM

M 281 - silnik o pojemności 0.9 lub 1 litra produkowany od 2014 roku, posiada aluminiową głowicę i blok oraz pojedynczą turbosprężarkę. Jednostka jest montowana głównie w Smarcie ForTwo, ForFour, Renault Twingo, Dacii Sandero oraz oferuje moc od 61 do 90 koni mechanicznych.

M 281 E10 R - pojemność 1 litra i moc 61 KM

M 281 E10 - pojemność 1 litra i moc 71 KM

M 281 E09 LA - pojemność 0.9 litra i moc 90 KM

Silniki Mercedesa - oznaczenia benzyniaków - jednostki R4:

M 111 - silnik o pojemności od 1.8 do 2.3 litra produkowany w latach 1992 - 2003. Posiada aluminiową głowicę i w niektórych wersjach kompresor. Był montowany w całej palecie modeli Mercedesa, a w tym w klasach C, E, CLK i SLK. Jednostka oferuje moc od 122 do 197 koni mechanicznych.

M 111.920 - pojemność 1.8 litra, moc 122 KM

M 111.940 - pojemność 2 litrów, moc 136 KM

M 111.942 - pojemność 2 litrów, moc 136 KM

M 111.943 - pojemność 2 litrów, moc 192 KM

M 111.944 - pojemność 2 litrów, moc 192 KM

M 111.946 - pojemność 2 litrów, moc 182 KM

M 111.947 - pojemność 2 litrów, moc 186 KM

M 111.951 - pojemność 2 litrów, moc 129 KM

M 111.955 - pojemność 2 litrów, moc 163 KM

M 111.957 - pojemność 2 litrów, moc 163 KM

M 111.958 - pojemność 2 litrów, moc 163 KM

M 111.960 - pojemność 2.2 litra, moc 150 KM

M 111.961 - pojemność 2.2 litra, moc 150 KM

M 111.970 - pojemność 2.3 litra, moc 150 KM

M 111.974 - pojemność 2.3 litra, moc 150 KM

M 111.973 - pojemność 2.3 litra, moc 193 KM

M 111.975 - pojemność 2.3 litra, moc 193 KM

M 111.981 - pojemność 2.3 litra, moc 194 KM

M 111.983 - pojemność 2.3 litra, moc 197 KM

M 111.984 - pojemność 2.3 litra, moc 143 KM

M 166 - silnik o pojemności od 1.4 do 2.1 litra produkowany w latach 1997 - 2005. Posiada aluminiową głowicę i blok oraz pośredni wtrysk paliwa. Był montowany głównie w modelach klasy A i Vito. Jednostka oferuje moc od 82 do 140 koni mechanicznych.