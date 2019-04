2,1 CDI OM 651 Mercedes - awarie, problemy, opinie

Mercedes w grudniu roku 1997 - jako jedna z pierwszych firm w świecie motoryzacyjnym - wszedł do ery nowoczesnych diesli. Motor o pojemności 2,1 litra otrzymał oznaczenie CDI i został wyposażony we wtrysk paliwa wykonany w technologii common rail. Jednostka OM 611 nie miała wysokiej kultury pracy, ale mimo wszystko odznaczała się akceptowalną oszczędnością i wysoką trwałością. Dlatego zagościła w gamie niemieckiej marki na 6 lat. W roku 2003 nadszedł czas na zmiany. Inżynierowie Mercedesa popracowali nieco nad osprzętem silnika i wprowadzili na rynek generację o oznaczeniu OM 646.

Nowocześniejsza wersja 2,1-litrowego diesla była chętnie wybierana przez kierowców. Niestety okazała się daleka od ideału. Szczególnie awaryjne były elementy zamontowane w bloku. Tłoki, pierścienie czy panewki wymagały wymiany często już przy przebiegu na poziomie 200 tysięcy kilometrów. Kolejna odsłona silnika wysokoprężnego sygnowanego logo gwiazdy trafiła na rynek w roku 2008. Motor - którym zajmiemy się dziś - ma oznaczenie OM 651 i postawił na maksymalną nowoczesność. Miał zmniejszoną średnicę cylindra, łańcuch rozrządu trafił na stronę skrzyni biegów, a w mocniejszych wariantach (powyżej 143 koni) posiadał m.in. piezoelektryczne wtryskiwacze Delphi oraz dwie turbosprężarki. Modele o mocy niższej miały pojedyncze turbo i wtryski elektromagnetyczne firmy Bosch.

2,1 CDI OM 651 Mercedes - moc od 120 do 204 koni!

Już na starcie diesel 2,1 litra OM 651 spełniał normę emisji spalin Euro 5. W roku 2010 inżynierowie zmodernizowali go do wymogów normy Euro 6. Motor był oferowany w pięciu wariantach mocy. Modele bazowe dysponowały stadem 120, 136 lub 143 koni mechanicznych. Topowe wersje o oznaczeniu 220 CDI i 250 CDI generowały odpowiednio 170 i 204 konie mechaniczne. Szeroki zakres wersji sprawił, że jednostka mogła być zastosowana w dużej części gamy Mercedesa. W ciągu 9 lat produkcji była montowana w modelach klasy A, C, E, S, GLA, GLK, GLC, CLA, CLS i V oraz pojazdach dostawczych typu Viano, Vito i Sprinter.

Choć w roku 2008 nowoczesny silnik Mercedesa wydawał się być szczytem możliwości technicznych, już w kilka miesięcy po premierze nad jego głową zaczęły się zbierać pierwsze czarne chmury. Coraz większa liczba użytkowników samochodów wyposażonych w 2,1-litrową jednostkę wysokoprężną w wersji 220 CDI i 250 CDI zaczęła się skarżyć na skandalicznie niską trwałość wtryskiwaczy piezoelektrycznych Delphi. Te czasami wytrzymywały kilka, a czasami kilkanaście tysięcy kilometrów. Objawem usterki było włączanie trybu awaryjnego w czasie jazdy, ewentualnie gaśnięcie silnika. Mercedes w obliczu dużego problemu nie miał wyjścia - musiał potulnie wymieniać każdy z uszkodzonych wtryskiwaczy na nowy w ramach akcji serwisowej.